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Ralli Bodrum için geri sayım başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, 15-17 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum’da başlıyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Ralli Bodrum için geri sayım başladı
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Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek. 

Ralli heyecanı, geçen yıl olduğu gibi organizasyon sponsorlarından Oasis Bodrum'daki sergi ve söyleşi ile başlayacak. Aralarında Serdar Bostancı ve Kemal Gamgam gibi şampiyon pilotların da otomobillerinin yer aldığı ‘Efsane Ralli Otomobilleri Sergisi’ 11-15 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek.

Ayrıca şampiyon ralli pilotları BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova, Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı, Toksport WRT takımından Orhan Avcıoğlu, GP Garage My Team takımından Erkan Güral ve historic klasmanı pilotlarından Kemal Gamgam da 14 Nisan Perşembe günü saat 17.00'de, Oasis Bodrum'da gerçekleşecek söyleşi ile otomobil severlerle bir araya gelecek.

Geçen yıl düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak.

Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın tamamına genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16-17 Nisan tarihlerinde Bodrum’un tüm güzelliklerini sergileyen 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek yarışacak.

 

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