Racing Team Turkey, 2023'te de Avrupa Le Mans'da yarışacak
Racing Team Turkey, Louis Deletraz, Salih Yoluç ve Charlie Eastwood üçlüsüyle 2023 Avrupa Le Mans serisinde mücadele edecek.
Racing Team Turkey, son iki sezondur Avrupa Le Mans Serisi'nde yer alıyor ve geçen yıl kendi klasmanında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı.
Takım, bu yıl WEC'te yarışmayı planlıyordu ancak WEC'in geçen sene ortasında yaptığı kural değişikliği ile LMP2'de PRO/AM klasmanını kaldırmasından ötürü bu hayal en azından 2023 için rafa kaldırıldı. Yine de takım, Avrupa Le Mans Serisi'nde yarışmayı sürdürecek.
Geçen yıl takım için yarışan isimler Salih Yoluç, Charlie Eastwood ve Jack Aitken'di. Bu yıl ise sürücü kadrosunda değişiklik var; Aitken yeni sezonda takımın bir parçası olmayacak ve yerini son şampiyonu Louis Deletraz alacak.
Bu da seri için oldukça büyük bir haber olarak kabul edilebilir.
#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson LMP2, Salih Yoluc, Charlie Eastwood, Harry Tincknell
Fotoğraf: Eric Le Galliot
TF Sport tarafından desteklenecek olan Racing Team Turkey, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi Pro-AM kategorisinde mücadele edecek.
Konu hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Salih, "Geçtiğimiz yıl kazandığımız seriye bu sefer daha güçlü şekilde geri dönüyoruz."
"Bu yıl son iki senenin genel klasman ELMS şampiyonu Louis Deletraz da bizimle olacak."
"Racing Team Turkey’i geçen seneki genel klasman sonucundan daha ileriye ve bir kez daha şampiyonluğa taşımak için pistte olacağız." dedi.
Biz de Motorsport.com Türkiye olarak temsilcilerimize başarılar diliyoruz.
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