Quattro River Rallisi: Junior WRC'ye hazırlanan Ali Türkkan beşinci oldu

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan İstanbul Rallisi'ni Ford Fiesta Rally3'ü ile kazanarak Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu olan Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, hedefini bir adım daha ileri taşıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın gençler kategorisine katılacak olan Ali , kategoriye ikinci yarıştan itibaren dahil olacak. Serinin ilk yarışı 15-18 şubat tarihlerinde İsveç Rallisi karlı zeminde gerçekleştirilmişti.

Serinin ikinci yarışı olan Hırvatistan Rallisi asfalt zeminde koşulacak ve 20 etaptan oluşacak.

Castrol Ford Team Türkiye ekibi ve Ali katılacakları Junior WRC'nin yarışı öncesinde yarışa ve Hırvatistan'ın zorlu etaplarına alışabilmek için Quattro River Rallisi'ne katıldılar.

Ali ve co-pilotu Burak 90 aracın katıldığı ve 22 adet R5 otomobilinin start aldığı yarışta genel klasmanı 5. sırada tamamladı.

Ali , kendi kategorisi olan Rally3 kategorisini liderin 8 saniye gerisinde 2. sırada tamamladı.

Hırvatistan Rallisi'nde junior kategorisinde yarışacak 5 isim Quattro River Rallisi'ne katıldı ve Ali bu isimlerin dört tanesini geride bırakmayı başardı.

Hırvatistan Rallisi'nde junior kategoride 17 isim start alacak.

Castrol Ford Team Türkiye ve Ali , junior WRC'deki ilk yarışlarına hazırlanırken asfalt zeminde kendilerine zaman kazandıracak ve rallide istedikleri sonuçları alabilmek için farklı ayar denemeleri ve lastik seçenekleri denemeleri yaptılar.

Pazar günü üç etap karanlık koşullarda gerçekleştirildi. Ali bu koşullarda çok fazla deneyimi olmamasına rağmen etapları kazasız ve başarılı bir şekilde tamamladı.

Hırvatistan Rallisi 19-20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hırvatistan Rallisi boyunca hem gün ortasında hem de gün sonunda detaylı bilgileri paylaşacağız.