Quattro River Rallisi: Junior WRC'ye hazırlanan Ali Türkkan beşinci oldu
Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu olan Ali Türkkan, Junior WRC öncesi Quattro River Rallisi'ni başarılı bir şekilde tamamladı.
2023 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan İstanbul Rallisi'ni Ford Fiesta Rally3'ü ile kazanarak Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu olan Ali Türkkan ve co-pilotu Burak Erdener, hedefini bir adım daha ileri taşıyor.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın gençler kategorisine katılacak olan Ali , kategoriye ikinci yarıştan itibaren dahil olacak. Serinin ilk yarışı 15-18 şubat tarihlerinde İsveç Rallisi karlı zeminde gerçekleştirilmişti.
Serinin ikinci yarışı olan Hırvatistan Rallisi asfalt zeminde koşulacak ve 20 etaptan oluşacak.
Castrol Ford Team Türkiye ekibi ve Ali katılacakları Junior WRC'nin yarışı öncesinde yarışa ve Hırvatistan'ın zorlu etaplarına alışabilmek için Quattro River Rallisi'ne katıldılar.
Ali ve co-pilotu Burak 90 aracın katıldığı ve 22 adet R5 otomobilinin start aldığı yarışta genel klasmanı 5. sırada tamamladı.
Ali , kendi kategorisi olan Rally3 kategorisini liderin 8 saniye gerisinde 2. sırada tamamladı.
Hırvatistan Rallisi'nde junior kategorisinde yarışacak 5 isim Quattro River Rallisi'ne katıldı ve Ali bu isimlerin dört tanesini geride bırakmayı başardı.
Hırvatistan Rallisi'nde junior kategoride 17 isim start alacak.
Castrol Ford Team Türkiye ve Ali , junior WRC'deki ilk yarışlarına hazırlanırken asfalt zeminde kendilerine zaman kazandıracak ve rallide istedikleri sonuçları alabilmek için farklı ayar denemeleri ve lastik seçenekleri denemeleri yaptılar.
Pazar günü üç etap karanlık koşullarda gerçekleştirildi. Ali bu koşullarda çok fazla deneyimi olmamasına rağmen etapları kazasız ve başarılı bir şekilde tamamladı.
Hırvatistan Rallisi 19-20-21 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Hırvatistan Rallisi boyunca hem gün ortasında hem de gün sonunda detaylı bilgileri paylaşacağız.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Marko dubleye rağmen temkinli: "Ferrari hem hızlı hem de dayanıklı"
Russell: "Kirli hava kasklarda türbülans sorununa yol açıyor"
Emir Aşarı sezona şanssız başladı
İstanbul Park'ın yeni ihalesinin iptali için mahkemeye başvuruldu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar