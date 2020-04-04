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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ten Voorde, ikinci yarışı Ayhancan kazandı!

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Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ten Voorde, ikinci yarışı Ayhancan kazandı!
Ekleyen:
, Editör
4 Nis 2020 16:33

Circuit de Catalunya'da yapılan ilk yarışta Red Bull destekli sürücümüz Ayhancan Güven, birincilik için rakibi Larry Ten Voorde ile kıyasıya bir mücadele verse de yarışı ikinci sırada tamamladı.

Yapılan sanal seride aralarında Andre Lotterer ve Simona de Silvestro'nun da bulunduğu isimlerin önünde, yarışa pole pozisyonunda başlayan Ayhancan Güven, kötü bir start ile beraber dördüncülüğe kadar geriledi.

Yarış sırasında ise çok iyi performans gösteren Türk pilot, önce üçüncülüğü ve daha sonrasında da ikinciliği alarak liderlikte ilerleyen Ten Voorde ile arasını kapatmaya başladı.

Son birkaç turda izleyenlere inanılmaz bir rekabet izleten Ayhancan ve Ten Voorde, sıkı ve temiz bir mücadele sergilemiş olsalar da yerlerini korudular ve podyumun ilk iki yerini kapattılar. Podyumun son basamağında bulunan isim ise Dylan Pereira oldu. 

İkinci yarışta yarışa ikinci sıradan başlayan Ayhancan, ilk yarışın tersine iyi bir start aldı ve yarışı kontrol altında götürdü. Ten Voorde yarışı ikinci sırada tamamlarken üçüncü sırada yarışı tamamlayan isim Dylan Pereira oldu.

Bu sonuçla beraber şampiyonada birinci sırada Ayhancan Güven ve Larry Ten Voorde bulunuyor. İki pilot birden 45 puanla lider durumdalar. 

Ayhancan, Twitch'te yaptığı yayın sırasında ilk yarıştaki startını şu şekilde anlattı: "Normalde yapılan yarışlarda gayet iyi startlar alıyorum. Debriyaj sistemi olarak simülatörüme alışamadım ve bu yüzden iyi bir kalkış yakalayamadım."

"Buna rağmen geri dönüşüm gayet iyiydi ve Larry (Ten Voorde) ile çok çekişmeli ama temiz bir şekilde yarıştık. Hayatımda en çok eğlendiğim çekişmelerden bir tanesiydi."

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Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ayhancan Güven
Editör Efe Kahya

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