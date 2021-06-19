Porsche Carrera Cup Almanya: Monza'daki ilk yarışı Ten Voorde kazandı, Ayhancan üçüncü oldu

Monza'da gerçekleştirilen yarışa Team GP Elite sürücüsü Larry ten Voorde ilk sıradan başlarken, Phoenix Racing'le yarışan Ayhancan Güven ikinci sıradan start aldı.

Hollandalı Ten Voorde iyi bir startla yerini korumayı başarırken, üçüncü sıradan start alan Laurin Heinrich, temsilcimiz Ayhancan'ı geçerek ikinci sıraya çıktı.

Yarışı beşinci turuna gelirken Leon Köhler agresif bir atakla Ayhancan'ı geride bıraktı ve üçüncülüğü temsilcimizden aldı.

Ancak temsilcimiz kısa bir süre sonra üçüncülüğü geri aldı.

Ayhancan daha sonra ikinci sıradaki Heinrich'in hemen ardına geldi ve rakibini sıkıştırmaya başladı. Temsilcimiz, tüm baskısına rağmen ikinci sırayı Heinrich'den alamadı.

Ön tarafta Ten Voorde galibiyete ulaşırken, Heinrich ikinci ve temsilcimiz Ayhancan üçüncü sırada finiş gördü.

Ayhancan böylelikle podyumlarına bir yenisini daha ekledi ve şampiyona için değerli puanlar kazandı.

Kohler damalı bayrağı dördüncü sırada görürken, Loek Hartog beşinci, Max van Splunteren altıncı, Rudy vanBuren yedinci ve Morris Schuring sekizinci oldu.

İlk onu Bastian Buus ve Christopher Zöchling tamamladı.

Yarışın ardından açıklamada bulunan Ayhancan şöyle dedi: "Bugün 3. sırada finiş görerek podyuma çıkma serimi 5 yarışa çıkardım ve şampiyona için değerli puanlar aldım. Düşmemem gereken durumlara düşsem de güzel bir yarıştı ve keyif aldım. Takımıma verdikleri hızlı araç için teşekkür ederim."

Hafta sonunun ikinci yarışı pazar günü TSi 17:15'te yapılacak.