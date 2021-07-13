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Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ilk yarışları, 10-11 Temmuz tarihlerinde Ülkü Motorsporları Kulübü tarafından İzmir Ülkü Park pistinde düzenlendi.

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

 Süper grupta 27 ve maxi grupta da 11 olmak üzere toplam 38 otomobilin piste çıktığı yarışlar iki gün boyunca büyük çekişmeye sahne oldu. 

10 Temmuz Cumartesi günü 15 tur üzerinden koşulan Super Grup ilk yarışında VW Polo GTI ile Özkan Kırbacı birinciliğin sahibi olurken, Opel Corsa OPC ile Ümit Ülkü ikinci ve Mini JCW ile Murat Engin de üçüncü sırada damalı bayrağı gördüler. Maxi grubun 15 turluk ilk yarışı ise; Audi RS3 LMS TCR ile İbrahim Okyay, VW Golf GTI ile Yiğit Eröge ve Honda Civic Type-R EP3 ile Cem Yudulmaz sıralaması ile sona erdi. 

 

İlk yarışların sonuçlarına göre ilk 6 dereceyi elde eden sürücülerin ters sıralaması ile başlayan ikinci yarışlar ise 11 Temmuz Pazar günü koşuldu. Super Grupta, ev sahibi tecrübeli pist pilotu Ümit Ülkü bu kez damalı bayrağı ilk gören isim olurken, Özkan Kırbacı ikinciliği ve Opel Corsa OPC ile Sinan Soylu da üçüncülüğü elde etti. Maxi grupta İbrahim Okyay 15 turu bir kez daha ilk sırada lider tamamlamayı başararak İzmir’de ikinci zaferini kazanırken, ilk yarışı mekanik sorunla tamamlayamayan Devrim Erdinç Efil Honda Civic Type-R EP3 ile ikinci ve Yiğit Eröge de üçüncü olarak podyuma çıktılar. 

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 14-15 Ağustos tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti‘nde organize edilecek.

 

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