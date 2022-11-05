Özel röportaj: Ayhancan Güven, Porsche ile LMDh'ye mi geçecek yoksa GT'de mi kalacak?

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Sezon başında FIA tarafından lisansı "Altın" statüsüne yükseltlen ve ardından ADAC GT Masters'ta yarışmaya başlayan Ayhancan için oldukça yoğun bir sezon oldu.

Bu seride tam zamanlı yarışan Ayhancan, sezonu takım arkadaşı Christian Engelhart ile birlikte ikinci tamamladı.

DTM'de tek yarışlık teklifi kabul edip burada yarışan ilk Türk olarak tarihi bir başarıya imza atan, aynı zamanda GT World Challenge Europe'un belli ayaklarında yer alan Ayhancan, Almanya'daki dayanıklılık yarışlarında da boy gösteriyor.

Peki sezonunu nasıl görüyor ve gelecekte ne yapmak istiyor? Sizin için kendisiyle görüştük.

Soru: Sezon boyunca ne öğrendin?

Ayhancan Güven: "Dürüst olmak gerekirse: ADAC GT Masters gerçekten çok yakın bir şampiyona ve iniş çıkışlar gerçekten çok fazla... Porsche Cup'ta yarışırken, ne olursa olsun ilk dörde girebileceğimi hissediyordum. Oysa burada bazen bazı şeyler yolunda gitmiyor. Araç çeşitli pistlerde güçlü olmuyor, o zaman da grubun ortasında ya da arkasında kalıyoruz. Yani bu tür şeyler gerçekten farklı. Bu yıl Christian'dan, takımdan, araçtan, GT3 yarışlarından çok şey öğrendim. Yani benim için kolay bir sezon değildi. Sadece bir programa sahiptim, bu yüzden çok fazla sürüş yapamadım. Haliyle benim için için kolay değildi. Fakat her zaman elimden gelenin en iyisini yapıyorum, her zaman yaptığım işe odaklanmaya çalışıyorum ve sonuç olarak harika bir sezon geçirdik."

Soru: Bu yılki hedeflerini aştın mı?

Ayhancan Güven: "Bence evet. Bu yıl yarış kazanmak ve güçlü olmak istedim. Baktığınızda şampiyonluk için savaşıyorduk. Bu yıl şampiyon olan Marciello'nun mükemmel bir iş çıkardığını düşünüyorum. Marciello ve Mercedes gibi gerçekten formda ve yenilmesi en zor kombinasyonlardan birine karşı yarıştık. Bu yüzden bizim için zor bir mücadeleydi. Ayrıca şanssızlıklar da yaşadık, bu da bizi biraz etkiledi. Yine de yaptıklarımızdan çok gurur duyuyorum ve elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyorum."

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Christian Engelhart, Ayhancan Guven Fotoğraf: Alexander Trienitz

Soru: Son yarışlarda çok şanssızdın.

Ayhancan Güven: "O zaman Porsche Supercup'taki son yılımı izlemelisiniz! Orada da Monako'da yakıt pompası sorunu yaşadım ve ayrıca şampiyonluğuma mâl olan bir de lastik patlamam vardı. Motor sporları bazen zor olabiliyor. Genç yaşımda bunlarla yüzleşmek benim için sorun değil. Belki bu sayede daha güçlü olurum ve şampiyonlukları alırım."

Soru: ADAC GT Masters'ta kalmak ister misin?

Ayhancan Güven: "Bilmiyorum. Porsche'nin benim için ne planladığına bağlı. Şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Yeni bir aracın geleceğini biliyorum fakat göreceğim. Umarım kışın gelecek planını öğrenirim ve yeni yılın başından itibaren bunun için çalışabilirim. Yoğun bir kış olacak, umarım her şey yolunda gider! Her türlü mücadeleye açığım. Yarışmayı seviyorum, rekabeti seviyorum. Bu yıl aşağı yukarı mümkün olan en iyi şampiyonalarda, ADAC GT Masters, GT World Challenge ve DTM'de yarıştık. Sadece rekabetçi bir ortamda olmak ve rekabetçi olmak istiyorum. Beni motive eden ve o son ondalığı bulmak için çabalamamı sağlayan şey bu. Umarım galibiyet için mücadele edebileceğim bir araçta olurum."

Soru: Porsche'de mi kalacaksın?

Ayhancan Güven: "Evet, sözleşmem var, umarım öyle olur."

Soru: Simülasyon yarışlarıyla ilgili bir şey var mı?

Ayhancan Güven: "Şu anda simülasyon yarışlarıyla meşgul değilim. Sanal Le Mans Serisi'ne katılıyoruz. Ocak ayında da büyük bir final yarışı var, Sanal Le Mans 24 Saat yapılacak. Şu anda bunun için çalışıyoruz. Porsche ile burada dünyanın en iyi simülasyon yarış takımlarına, en iyi markalarına karşı yarışıyoruz. Bu yüzden de ortada büyük bir mücadele var. Ocak ayındaki Sanal Le Mans 24 Saat'i kazanmak istiyorum."



Soru: LMDh'yi mi hedefliyorsun?

Ayhancan Güven: "Hayır. Şu anda değil. Şu anda GT3'teyim. Önce buradaki işleri halletmem gerekiyor. Önümde başka örnekler de var. Benim için gerçekten iyi iki örnek var; Jaminet ve Campbell, onlar da benim gibi gençti. Sonra müşteri takımlarında yarıştılar. Şimdi iki LMDh sürücüsü oldular. Benim de aynı adımları atmam gerekiyor ve eğer doğru zamanda doğru pozisyonda olursam, belki o şans gelir. Racing Team Turkey ile LMP2'de biraz deneyim kazandım. Birkaç test günü yaptım, bu yüzden en azından LMP aracının hissiyatını biliyorum. Fakat şahsen LMP2'yi sadece tecrübe edinmek, farklı mücadelelerin ve farklı bir aracın tadına varmak için test ettim. Hiç aerodinamik bir araç sürmemiştim, bu yüzden sadece kabaca bir fikrim olsun istedim. Fakat şu anda yaptığım şeyi seviyorum. GT araçlarını ve yarışları seviyorum. GT'de kazanabileceğiniz Spa 24, Nürburgring 24 gibi LMDh ile kazanamayacağınız gerçekten büyük yarışlar var. Önce bunları kazanmak istiyorum. Sonrasını göreceğiz. Burada yapmam gereken çok şey var."

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Ayhancan Guven Fotoğraf: Alexander Trienitz