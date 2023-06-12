Özdemir-Memişyazıcı Liderliğe Yükseldi 

67 otomobil ve 134 sporcunun, iki gün boyunca toplam uzunluğu 373,80 km. olan asfalt zeminli parkurda 8 özel etapta mücadele ettikleri rallinin genel klasman birincisi GP Garage My Team’den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı olurken, ekip aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğinin de kazandı ve yeniden şampiyona liderliğine yükseldi. BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay yarışı ikinci sırada tamamlarken, Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Burak Erdener ise genel klasman üçüncüsü, Sınıf 3 ve Genç pilotlar birincisi olarak podyuma çıktı. İki gün boyunca saniyelerin konuştuğu ve tüm kategorilerde büyük çekişmeye sahne olan rallinin Markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye, Takımlar birincisi de GP Garage My Team oldu.

Masters kategoride birinciliği kazanan bir kez daha GP Garage My Team’den Uğur Soylu olurken, ikinciliği Neo Motorspor'dan Ogün Okat, üçüncülüğü de GP Garage My Team’den Erhan Akbaş elde ettiler. Rallinin Sınıf 4 ve iki çeker birincisi GP Garage My Team’den Buğra Can Kılıç-Yusuf Çalık olurken, Sınıf N birincisi aynı takımdan Sinan Soylu-Özgür Akdağ, Sınıf 5 birincisi BC Vision Motorsport’tan Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı oldular. Kadın pilotlar birinciliğini Neo Motorspor'dan Sevgi Aktürk ve kadın co-pilotlar birinciliğini Asena Sancaklı elde ederken, genç co-pilot birincisi de Sevgi Aktürk ile yarışan Begüm Uludağ oldu.

Yarışın klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanı ve Kategori 2 birinciliğini Parkur Racing'den Kerim Tar-Efe Ersoy kazanırken, ikinci Castrol Ford Team Türkiye'den Kemal Gamgam-Orkun Demir ve üçüncü Tan-Selda Çağlayan çifti podyumu tamamlayan ekipler oldular. Çağlayan çifti aynı zamanda Kategori 1 birincisi olurken, Selda Çağlayan historic klasmanı kadın co-pilot birinciliği ödülünü de kazandı.

Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası klasmanında Neo Motorspor'dan Ahmet Keskin-Kerem Deveci, genel klasman ve Kategori 3’de ilk sırada yer alırken, genel klasman ikinciliği ve Kategori 2 birinciliğini Castrol Ford Team Türkiye'den Erdem İlbaylı-Soner Çevik kazandılar. Genel klasman üçüncüsü Serdar Kaan Yalçın-Güray Akgün olurken, Kategori 1’de Kaan Kara-Taner Kara ve Kategori 4’te de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken kupayı ilk sırada tamamlayan ekipler oldular. Kadın pilotlar birincisi kızı Zeynep Tümerkan ile yarışan Çiğdem Tümerkan olurken, kadın co-pilotlar birincisi Sinan Yardımedici ile yarışan Cansu Açar oldu.