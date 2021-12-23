Otomobil Sporlarında Perde Körfez'de Kapanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla oluşturulan 1,500 metre uzunluğundaki yarı asfalt yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında koşulacak yarış, 4 ayrı kategoride değerlendirilecek. Organizasyon, 25 Aralık Cumartesi günü idari ve teknik kontrolün ardından saat serbest antrenmanlar ile başlayacak. 26 Aralık Pazar günü ise Saat 10.00’dan itibaren sıralama turlarına geçilirken, yarışmacılar 3 ayrı sıralama turunun ardından saat 13.30’da yarı final turları ve saat 14.30’da da final turlarına başlayacaklar.

Pazar günü aynı zamanda ApexMasters drift pilotlarının gösterileri pistteki tansiyonu daha da yükseltecek. Ayrıca padok alanında tüm gün DJ performansı ve sürpriz aktiviteler de izleyicilerle buluşacak. Organizasyon saat 16.30’daki ödül töreni ile son bulacak.