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Offroad Sezon Açılışı Antalya’daydı

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı 25-27 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşti.

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Offroad Sezon Açılışı Antalya’daydı
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 Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulübü Derneği tarafından Kepez Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 2022 sezonunun ilk yarışı 25 Mart Cuma günü idari ve teknik kontrollerin ardından Konyaaltı Belediyesi önündeki start seremonisi ile sonlandı. 28 araç ve 56 sporcu, yarışın ilk gününde Cumartesi sabahı Dedeoğlu orman etabı ve ikinci gün de Clause Tohum Dokumapark’ta seyirci etabında mücadele ettiler. Arazi araçlarının zorlu engellerle mücadelesi büyük bir izleyici kitlesi tarafından da heyecanla takip edildi.<

 

İki günlük mücadele sonunda EVL Garage takımından pilot Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi Can-Am Mavercik ile genel klasman ve SSV sınıfı birinciliğini kazanırken, ikinciliği aynı takımdan benzer bir araçla Kemal Özsoy- Yiğitcan Yüksel ve üçüncülüğü de Mitsubishi L200 ile ANDOFF Offroad Takımı’ndan İsmail Ayhan-Arda Arslan kazandılar. Takımlar birinciliğini EVL Garage , ikincilik kupasını ANDOFF Offroad Team almaya hak kazanırken, Sınıf 1’de Suzuki Vitara ile Samet Emni – Fatih Atasayar , Sınıf 2’de Suzuki Vitara ile Zeki Karaçaylı – Okan Dilberoğlu, Sınıf 3’te Mitsubishi Pajero ile Mustafa Gül – Serhat Dursun Akdemir ve Sınıf 4’te de İsmail Ayhan-Arda Arslan birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

Yarış sonrasında dereceye giren sporcuların ödülleri Kepez Neşet Ertaş STK Merkezi’nde gerçekleşen ödül töreninde verildi. Başarılı bir organizasyon ile geride kalan Antalya Offroad Yarışı’nın ardından gözler 14-15 Mayıs tarihlerinde Samsun Vezirköprü’de düzenlenecek ikinci ayak yarışına çevrildi.

 

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