Offroad Severler Bursa'da Buluşuyor
Bu yıl Edip Yaşar Kurtoğlu anısına düzenlenen Extreme Kupası’nın ikinci ayağı 15-16 Ekim 2022 tarihinde Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından Bursa’da gerçekleştiriliyor.
Kamp ve offroad sevenler Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 100. yılında Muradiyesarnıç’ta bir araya gelecek. 14 Ekim gününden itibaren Doğa Harikası Suuçtu şelalesine 4 kilometre uzaklıkta kurulacak olan kamp alanında buluşacak olan offroad sevenler, 2 gün boyunca Türkiye’nin en güçlü arazi araçlarının, hem zorlu engeller hem de birbirleriyle olan mücadelesine tanık olacaklar.
Mustafakemalpaşa Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 15 Ekim Cumartesi günü tarihinde saat 13:00 da start alacak. İlk gün bir, pazar günü iki ayrı etap olmak üzere toplam üç ayrı etabın geçileceği organizasyon 16 Ekim Pazar günü saat 18:15 de yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak.
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