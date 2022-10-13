Offroad Severler Bursa'da Buluşuyor

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Kamp ve offroad sevenler Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinin 100. yılında Muradiyesarnıç’ta bir araya gelecek. 14 Ekim gününden itibaren Doğa Harikası Suuçtu şelalesine 4 kilometre uzaklıkta kurulacak olan kamp alanında buluşacak olan offroad sevenler, 2 gün boyunca Türkiye’nin en güçlü arazi araçlarının, hem zorlu engeller hem de birbirleriyle olan mücadelesine tanık olacaklar.

Mustafakemalpaşa Belediyesi katkılarıyla organize edilen yarış, 15 Ekim Cumartesi günü tarihinde saat 13:00 da start alacak. İlk gün bir, pazar günü iki ayrı etap olmak üzere toplam üç ayrı etabın geçileceği organizasyon 16 Ekim Pazar günü saat 18:15 de yapılacak olan ödül töreniyle son bulacak.