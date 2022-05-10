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Offroad Rüzgarı Samsun’da Esecek

ICRYPEX ana sponsorluğundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2022 ulusal yarış takviminde sıradaki durak Samsun

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Offroad Rüzgarı Samsun’da Esecek
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 Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci ayak yarışı, Vezirköprü Offroad Kulübü tarafından 13-14-15 Mayıs tarihlerinde Samsun’un Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirilecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. Yılı Kutlama programı kapsamında yapılacak organizasyon 13 Mayıs 2022 Cuma günü saat 17.30’da Vezirköprü Çamlık Parkı’nda gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen sezonun ikinci randevusunda, 14 Mayıs 2022 Cumartesi günü 10.30-16.30 saatleri arasında Vezirsuyu Tabiat Parkı’nda belirlenen mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, 15 Mayıs 2022 Pazar günü de 10.30-14.30 saatleri arasında Vezirköprü İncesu Mevkii’nde yer alan seyirci etabını 3 kez geçerek kozlarını paylaşacaklar.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, VEZİROFF Offroad Yarışı’nı organize edecek olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, VEZİROFF ile başarılı çalışmalar neticesinde ilçe olarak büyük organizasyonun hazırlıklarına başladıklarını belirterek “Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın yedi ayağından birisine bir kez daha ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Organizasyon ilgili değerlendirmede bulunan Vezirköprü Offroad Kulübü Başkanı Abbas Tasalı, kulüp olarak sporun tanıtım gücüne sonuna kadar inandıklarını ifade ederken, “Kulübümüz, şehrimizde önceki yıllarda bir çok ulusal ve mahalli yarışa ev sahipliği yaptı. Türkiye Offroad Şampiyonası kapsamında dört kez ‘Yılın En İyi Organizasyonu’ ödülüne layık görülen kulübümüz, otomobil sporlarının gelişmesi ve bölgemizin tanıtımına dair birçok projede yer aldı. Son dönemlerde otomobil sporlarının ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmesi ve offroad gibi branşların daha büyük kitlelere ulaşması için büyük bir çaba ve destek veren Federasyonumuz, 2022 sezonunda kulübümüzü yeniden ulusal yarış takvimine dahil etmiştir. Vezirköprü Offroad Kulübü olarak, bölgemizde yer alan kamu kurumlarının, sponsorlarımızın ve federasyonumuzun desteğiyle başarılı bir organizasyon yapacağımızdan eminiz.” dedi.

 

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