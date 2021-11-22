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Offroad Coşkusu Sakarya'da Yaşandı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla 20-21 Kasım'da gerçekleştirilen Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayağı başarılı bir organizasyon ile sona erdi.

Offroad Coşkusu Sakarya'da Yaşandı

Yüzlerce sporseverin, ‘Spor Ada Vizyon Projesi’ alanında izlediği ve 28 araç ve 56 pilotun katıldığı mücadele sonucunda genel klasmanda Mustafa Saray-Samet Zurnacı birinciliği, Bitci Racing takımından Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ikinciliği ve ANDOFF Offroad Team'den İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi de üçüncülüğü elde etti.

 

Ertan Nacaroğlu-Ali Emre Yılmaz ekibi aynı zamanda Sınıf SSV birincisi olurken, Sınıf 1’de Suzuki Grand Vitara ile Şehmuz Oğuz-Selman Aybar, Sınıf 2’de ANDOFF Offroad Team adına Isuzu Rodeo ile Bekir Sami Başkal-Önder Akcengiz, Sınıf 3’te Toyota Land Cruiser ile Engin Öztürk-Mehmet Özdemir ve Sınıf 4’te de Mustafa Saray-Samet Zurnacı birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın takımlar birincisi ise Bitci Racing Team oldu.

Yarış sonunda dereceye giren sporcular, ödüllerini Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve yetkililerden aldılar.

 

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