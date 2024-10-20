Mustafa Mehmet Kaya, NLS’de kendi kategorisinde şampiyon oldu
Mustafa Mehmet Kaya, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin PETN Cup2 Pro-Am kategorisinde üst üste üçüncü kez şampiyon oldu.
Mustafa Mehmet Kaya ve takım arkadaşları Mike Stursberg ve Hendrik von Danwitz, Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin (NLS) Porsche Endurance Trophy Nürburgring (PETN) CUP2 Pro-Am sınıfında sezonun sondan bir önceki yarışında şampiyonluğu ilan ettiler.
ABS problemi nedeniyle yarışa zorlu koşullar altında başlayan BLACK FALCON ekibi, ilk turda zorunlu bir pit stop yapmalarına rağmen harika bir performans göstererek galibiyete ulaşmayı başardılar.
Sezon boyunca yedi yarışta beşinci galibiyetlerini elde eden Kaya ve takım arkadaşları, sezon boyunca gösterdikleri istikrarlı performans ile sezonu zirvede tamamlamayı başardı.
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