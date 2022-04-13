Mugello’da TCR’a yakışır, kıran kırana bir yarış hafta sonu

Haberi dinle

2022 sezonunda Bitci Racing renkleri ile Coppa Italia Turismo’nun 6 yarışlık sezonunu takip edecek olan pilotlarımız, geçen sezonun Türkiye ikincisi Vedat Ali Dalokay ve Demir Eröge, ilk yarışlarını Floransa yakınlarında bulunan, 15 virajı ve 1 kilometreyi aşan start düzlüğü ile ünlü, 5,24 kilometre toplam uzunluğa sahip Mugello Pisti’nde yaptı.

Toplam 13 yarışın koşulduğu renkli ve heyecanlı hafta sonunda sporcularımız Dalokay ve Eröge’nin rakipleri Ruben Fernandez e Paolo Rocca ilk 2 yarışın galipleri oldu.

TCR SEQ ve TCR DSG olarak iki farklı kategoride mücadele eden sporcularımız daha önce sadece kısa bir test yarışında İzmir’de ilk kez kullandıkları TCR otomobilleri ile yapılan ilk yarışta beklenenin üzerinde performans gösterdi.

Vedat Ali Dalokay yarışa genel klasmanda ve grubunda 6. Sırada devam ederken sarı bayrağı geç fark eden rakibinin ani freni sonucunda önündeki araca temas etti ve radyatörü hasar aldı ve yükselen motor harareti sebebiyle pite girdi. Teknik ekip iki yarış arasındaki kısa zamanda motor haricinde hasar alan tüm parçaları değiştirip aracı yetiştirse de hararet nedeni ile hasar alan motor ancak ikinci yarışın son iki turuna kadar dayanabildi. Buna rağmen 41 araçlık start gridinin 12. pozisyonundan beşinciliğe kadar yükselen ve yarışı 5. sırada finiş görmek üzereyken terk etmek zorunda kalan Vedat, izleyenlerden tam not aldı.

Demir Eröge ise Mugello’daki ilk yarışını grubunda beşinci olarak tamamladı. İkinci yarışta performansı belirgin şekilde yükselen ve yarışın büyük bölümünü genel klasmanda onbeşinci, grubunda ikinci durumda sürdüren pilotumuz, tüm yarış boyunca tampon tampona mücadele ettiği rakibinin arkadan çarpması sonucunda spin atarak geriye düştü ve ikinci yarışı da grubunda beşinci sırada tamamladı.

Takım Direktörü İbrahim Okyay, ‘Bitci Racing olarak bu sezon büyüyen takımımızla ilk uluslararası yarış startımızı yeni sporcularımız ile aldık. Kolay olmayacağını biliyorduk ancak tüm takım beklentilerimin oldukça üzerinde bir performans sergiledi ve rakiplerimizin hataları nedeni ile podyum şansımızı kaçırmış olduk. Ülkemizi üst seviyede temsil edecek yeni bir Türk takımının parçası olmaktan gurur duyuyorum. Her yarış daha da iyi olacağımıza eminim.’, dedi.

Şampiyonanın sıradaki ayağı 29 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Vallelunga’da koşulacak.

Coppa Italia Turismo yarış takvimi:

8-10 Nisan Mugello / İtalya

29 Nisan-1 Mayıs Vallelunga / İtalya

27-29 Mayıs Monza / İtalya

8-10 Temmuz Varano / İtalya

9-11 Eylül Vallelunga / İtalya

4-6 Kasım Misano / İtalya