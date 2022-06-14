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MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Uşak’ta Koşuldu

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası 2. ayak yarışları, 11-12 Haziran tarihlerinde 49 sporcunun katılımıyla Uşak’ta gerçekleştirildi.

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası 2. Ayak Uşak’ta Koşuldu
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ICRYPEX ve Uşak Belediyesi katkılarıyla, Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından Uşak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 30 Ağustos 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen organizasyon, iki gün boyunca 5 ayrı kategoride çekişmeli yarışlara ev sahipliği yaptı.

12 sporcunun yer aldığı mini kategoride DRT takımından Can Özler birinciliği kazanırken, Erin Ünlüdoğan ikinci ve BOM Karting takımından Teoman Hoskin de üçüncü sırada podyuma çıkan isimler oldular. Mini kadınlarda ise DRT takımından Melek Dorum birinciliği kazandı. 10 sporcunun yer aldığı junior kategori birinci DRT takımından Emir Tanju, ikinci yine aynı takımdan Hakkı Dorum ve üçüncü Ayşe Çebi sıralaması ile sonuçlanırken, junior kadınlar klasmanında DRT takımından Ayşe Çebi birinci, takım arkadaşı Leyla Sulyak ikinci ve Zeynep Büyükpınar da üçüncü oldular.

18 sporcu ile en yüksek katılıma sahne olan senior kategoride BOM Karting takımından Kerim Sulyak birinciliği, Berk Kalpakoğlu ikinciliği ve DRT takımından Gün Taşdelen de üçüncülüğü elde ederken, senior kadınlar klasmanı da birinci Sena Savaşer, ikinci BOM Karting takımından Ayda Biter ve üçüncü Sude Nur Yurdagül sıralamasıyla tamamlandı. 6 sporcunun piste çıktığı Master kategori podyumu ise birinci Cem Aşık, ikinci Mehmet Çınar ve üçüncü Aytaç Biter şeklinde oluştu. Takımlar birinciliğini DRT (Dynamic Racing Team) takımının kazandığı organizasyonda, 6-9 yaş arası sporcuların katılına açık TOSFED Micro Destek Kupası’nda ise Demir Uyan ilk sırayı elde ederken, Doruk Sırnaç ikinci ve Teoman Tanrısever de üçüncü oldular.

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası, 02-03 Temmuz tarihlerinde Tuzla Karting Kulübü tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan üçüncü ayak yarışları ile devam edecek.

 

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