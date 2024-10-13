MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayakta büyük çekişme yaşandı!
MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası’nın TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen 5. ayak yarışları büyük çekişmeye sahne oldu.
Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından Spor Toto, ICRYPEX ve MOTUL katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyonda, 11 Ekim Cumartesi ilk yarışların ardından 12 Ekim Pazar günü ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu.
Micro kategoride Enes Hakkı Yeten, micro kategoride Can Özler, junior kategoride Erin Ünlüdoğan, senior kategoride Leyla Sulyak ve master kategoride de İlyas Vurgeç birincilikleri paylaşan isimler oldular.
Junior kadınlarda Zeynep Büyükpınar, senior kadınlarda ise Leyla Sulyak birinci sırada yer alırken yarışın takımlar birinciliğini Dynamic Racing Team elde etti.
Aynı zamanda 2024 TOSFED Micro Karting Kupası son ayağı olan organizasyonun ardından, 5 yaşındaki Türkiye’nin en genç karting sporcusu olan Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting pilotu Zayn Sofuoğlu 2024 TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.
Şampiyona, 16-17 Kasım tarihlerinde Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından düzenlenecek 6. ayak yarışları ile devam edecek.
MOTUL 2024 TÜRKİYE KARTING ŞAMPİYONASI 5. AYAK SONUÇLAR
Master Kategori
1. İlyas Vurgeç
2. Murathan Gür
3. Serkan Burak Köse
Senior Kategori
1. Leyla Sulyak
2. Yağız Tektaş
3. Onur Müldür
Junior Kategori
1. Erin Ünlüdoğan
2. Demir Sağım
3. Ömer Ulaş Akbağ
Mini Kategori
1. Can Özler
2. Ali Sururi Akgün
3. Ali Fuat Miras
Micro Kategori
1. Enes Hakkı Yeten
2. Zayn Sofuoğlu
3. Bulut Tırınk
Senior Kadınlar
1. Leyla Sulyak
2. Zeynep Çukurova
Junior Kadınlar
1. Zeynep Büyükpınar
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