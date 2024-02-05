Motorsport.com ile AutoDrom’da Volkicar heyecanı!

Motorsport.com ve Otofenix girişimi ile yakında açılışını yapacağımız THEPOD Motor sporları merkezimizin ilk etkinliği, küçük ama çılgın sürüş dinamiğine sahip Volkicar araçlarıyla olacak.

İstanbul Tuzla’da bulunan Autodrom Yarış Pisti, yeni yılda heyecanlı aktivitelere ev sahipliği yapacak. Türk yarış otomobili olarak bilinen Volkicar’lar, 10-11 Şubat tarihlerinde Autodrom Yarış Pisti’ne misafir olacak. Gün boyu sürecek olan Volkicar etkinliği ile misafirler, adrenalin dolu saatler yaşayacak.

125 HP’lik motora sahip olan Volkicar’ı kullanmak isteyen yarış severler, bu özel deneyimi AutoDrom Yarış Pisti’nde yaşayabilecek.

Pistte Volkicar ile eğlenirken aynı zamanda diğer sürücülerle zaman turu mücadelesi de yaşanacak. Pistte mücadele devam ederken THEPOD Cafe’de Motorsport.com ekibi ile birlikte taze kahvelerinizi tadabileceksiniz.

Kayıt ve detaylı bilgi için 05549721035 numaralı telefonu arayabilir, bu muhteşem deneyimi yaşayabilirsiniz.

THEPOD’da görüşmek üzere…

Tarih: 10-11 Şubat

Saat: 10:00 – 17:00

Yer: Autodrom Yarış Pisti