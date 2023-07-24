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Merkezefendi'de Zafer Ayhan-Arslan Ekibinin

Denizli Offroad Spor Kulübü (DENDOFF) tarafından düzenlenen PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci yarışı, 22-23 Temmuz tarihlerinde Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirildi.

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Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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ICRYPEX ve Merkezefendi Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda, ekipler ilk gün Kenan Çarpışantürk mukavemet etabında, ikinci gün de Kazım Arslan seyirci özel etabında mücadele ettiler. Son etaba kadar büyük çekişmeye sahne olan yarışı, Caze Nissan ile İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi kazanırken, Mitsubishi L200 ile Bekir Başkal-Hande Erdoğan ikinciliği ve Toyota Hliux ile Giusva Agazzi-Uğur Gümüş de üçüncülüğü elde ettiler. Başkal-Erdoğan ekibi aynı zamanda Sınıf 4 birinciliğini kazanırken, Sınıf 3'te Ergün Çirkin-Safiye Kurşun ve Sınıf 2'de de Bora Köse-Furkan Akalın birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Yarışın takımlar birinciliğini de ANDOFF Offroad Team elde etti.

PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, 26-27 Ağustos tarihlerinde Samsun Otomobil Spor Kulübü tarafından düzenlenecek olan üçüncü ayak yarışı ile devam edecek.

 

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Ali Türkkan, ve Castrol Ford Team Turkey, Estonya Rallisi'nde podyum hedefiyle yola devam ediyor

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