Merkezefendi’de Heyecan Doruktaydı

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İki gün büyük çekişmeye sahne olan yarış sonunda genel klasman ve SSV kategorisi birinciliğini EVL Garage takımından Kenan Özsoy-Harun Deynek ekibi kazanırken, aynı takımdan Kemal Özsoy-Yiğitcan Yüksel ikinci ve Bantboru Offroad Team’den İlayda Hancı Korkut-Batuhan Korkut üçüncü ve Sınıf 3 birincisi olarak podyuma çıktılar. Sınıf 4 birinciliğini İsmail Ayhan- Arda Arslan ekibi kazanırken, takımlar birinciliğini ise genel klasmanda ilk iki sırayı elde eden EVL Garage oldu.

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın 7. ve son yarışı, 05-06 Kasım tarihlerinde Kahramanlar Offroad Spor Kulübü tarafından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek.