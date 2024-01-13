Manisa'ya yeni yarış pisti geliyor; İşte pistle ilgili tüm detaylar!

Manisa'ya yeni bir yarış pisti kurulduğu haberi gündeme damgasını vurdu. Biz de Motorsport.com Türkiye olarak pistle alakalı merak edilenlere ulaştık.

Bugün Manisa'da yeni bir yarış pistinin inşa edildiği ortaya çıktı, ancak detaylar sadece bir drone görüntüsü ile sınırlıydı.

Motorsport.com Türkiye olarak, hemen harekete geçtik ve pistin sahipleriyle iletişime geçerek merak edilen her şeyi sorduk.

İlk olarak, bu yarış pisti Manisa'nın Kula ilçesinde konumlanmış ve toplamda 2.5 kilometre uzunluğunda.

Pist, çoğu yüksek hızlı olmak üzere 16 virajdan oluşurken, genişliğinin 12 metre olması planlanıyor.

İstanbul Park'ın 5.3 kilometre uzunluğunda olduğunu düşünürsek, yeni pist biraz daha kısa olacak. Manisa'daki pistin ana düzlüğü 440 metre iken, İstanbul Park 655 metre uzunluğunda.

Formula 1 tarihine bakıldığında 4 km'den daha kısa olan bazı pistlerin de F1'e ev sahipliği yaptığını hatırlatmak gerekiyor. Buna Adelaide ve Jarama gibi pistler örnek verilebilir; yani pistin kısalığı, burada uluslararası yarışlar düzenlenmesine engel değil. Elbette bu pistte F1 yarışı yapılabileceğini söylemiyoruz ancak daha düşük uluslararası yarışlar için gerekli lisanlar alınabilirse yeterli uzunlukta olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat FIA'nın ya da FIM'in gerekli kriterlerini karşılamak için pistin etrafına kuvvetli bariyerler ve kaçış alanları eklenmesi gerekecek.

Pistle ilgili çalışmalar Ekim ayında başladı ve şu anda pistin ilk asfalt katmanı atıldı. Pist sahipleri, piste atılacak asfaltın İstanbul Park kalitesinde olacağını belirttiler ve hedeflerinin pistin bu yıl kullanıma hazır hale gelmesi olduğunu ifade ettiler.

Pistin adının MyTrack olduğunu ve girişimin tamamen özel sermaye ile gerçekleştirildiğini söylemek lazım.

Bu pistle ilgili hedeflerden biri, milli sporcuların antrenman amaçlı buraya gelmesi ve pisti özgürce kullanmaları.

İlerleyen süreçte, halkın da Nurburgring Nordschleife gibi bu pisti rahatça kullanması amaçlanıyor.

Pistle ilgili bir dizi sanal araç üstü görüntü de paylaşıldı. Apex Racing tarafından Asetto Corsa için modellenen pist, yakında -sanal oyun serisinde- ücretsiz olarak kullanıma sunulacak.

Motorsport.com Türkiye olarak, bu heyecan verici girişimi yakından takip etmeye devam edeceğiz.