Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu
TÜRK SPORCULAR Haberler

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!

Ekleyen:
, Editör

Türk sporcularımızın çok sevdiği pistlerden biri olan Magny-Cours'da liderliğe uzanan isim İspanyol sürücü Adrian Huertas olurken, gururumuz Bahattin Sofuoğlu, Jeffrey Buis ile kazaya karışarak yarış dışı kaldı.

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!

42 sürücünün yarıştığı seride ilk çizgiden sırasıyla Adrian Huertas, Tom Booth-Amos ve Jeffrey Buis start aldı. Gururumuz Bahattin Sofuoğlu 9. cepten start aldı.

Olaysız geçen startın ardından Hollandalı sürücü Jeffrey Buis güzel bir atakla Booth-Amos ve Huertas'ı geride bırakarak liderliği aldı ancak ilk tur bitmeden Huertas yerini savunarak yeniden liderliğe yükseldi. Bahattin 9. sıradaki yerini korudu.

İlk turun ardınan Samuel Di Sora güzel bir atakla 2.liğe yükseldi. Huertas yavaş kalarak 4. sıraya gerilese de sonrasında yeniden liderliği aldı. 2. turda Hugo De Cancellis, pek çok kişinin kazaya karışmasına sebebiyet verecek şekilde pistin ortasında teknik bir sorun yaşadı ancak neyse ki kaza gerçekleşmeden kenara gidebildi.

Bu olayın hemen ardından Carrion ve Khouri kazaya karıştı. Khouri yarışa devam edemedi. Bu esnada Bahattin, dirsek dirseğe mücadele ederek üst üste pist rekorunu kırdı ve güzel geçişler yaparak 4. sıraya yükseldi. Romero ve Vinales hatalı start almaları nedeniyle çifte uzun tur cezası aldılar.

5. turun ardından Bahattin mükemmel geçişlerle yarışın liderliğini ele geçirdi ancak ön sıradaki Di Sora ve Huertas'ın cevabı gecikmedi, Bahattin 3. sıraya geriledi. Birkaç viraj sonra Bahattin temiz bir geç fren yaparak liderliği yeniden alsa da mücadelenin yakınlığı sebiyle Huertas'a geçildi.

6. turda Gimbert ve Rodriguez-Nunez yolda kalarak yarışa veda etti. Geçilen tur sayısı artarken mücadele giderek kızışıyordu. Huertas liderliğini korurken Bahattin, Okaya ve Booth-Amos podyumdaki sıraları için çok yakın savaşıyordu.

7. turda Bahattin liderliği Huertas'tan bir kez daha aldı ama Huertas'ın cevabı gecikmedi. Çok az da olsa Bahattin-Huertas ikilisi arka grupla arayı açtı. Arka grup çok geçmeden arayı kapattı. Jeffrey Buis güzel bir geçişle Bahattin'i geride bıraktı. Yarışta 20 sıra yükselen Ruiz şanssızlık yaşayarak teknik bir arıza ile yarış dışı kaldı. Svaboda ve Quinet de şanssızlık zincirine katılarak yarış dışı kaldı.

Bitime 4 tur kala Jeffrey Buis kerbe takılarak hata yaptı ve bu seneki en iyi yarışını çıkaran temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu'nun da düşmesine neden oldu. Bu talihsiz olayın ardından liderlik koltuğunda hâlâ Huertas oturuyordu. Booth-Amos ikinci, Di Sora üçüncüydü. Şampiyonanın istikrarlı isimlerinden Yuta Okaya da teknik arıza sebebiyle yarış dışı kaldı.

Yarışa devam etmeyi başaran Buis ile Bahattin'in kazası inceleme altına alındı.
Son tura girerken Booth-Amos'tan 1:52 927'lik yeni bir pist rekoru geldi. Huertas liderliğini koruyarak ilerlemeye devam ediyordu. 5. virajda Booth-Amos hata yaparak Di Sora'nın kendisine yaklaşmasına izin vermiş oldu.

Son virajdaki heyecanlı Booth-Amos - Di Sora mücadelesinde az daha Booth-Amos düşüyordu ancak son saniye dengesini korudu ve Huertas'ın arkasında ikinciliğe uzanmayı başardı. Samuel Di Sora kendi evinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

Huertas bu seneki ve aynı zamanda kariyerindeki 4. zaferini alarak şampiyona liderliğini devam ettirmiş oldu.

paylaşım
yorumlar
Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

Önceki haber

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hollanda GP 3. antrenman: Verstappen 0.5 saniye farkla lider, Sainz kaza yaptı!

2 s
2
Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

4 s
3
Formula 1

Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti

57 dk
4
World Superbike

WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!

24 dk
5
Formula 1

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!

2 s
Son Haberler
Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!
TrS

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!

17dk
Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

44dk
Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

14 s
Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı
TKŞ

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı

2 Eyl 2021
Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı
Porsche Supercup

Porsche Supercup Spa: Kaotik yarışta Ayhancan ikinci oldu, Ten Voorde spin attı

29 Ağu 2021
İnci Beğen Daha fazlası
İnci Beğen
Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi Le Mans 24 Saat
Le Mans

Detaylı 2021 Le Mans 24 Saat İzleme Rehberi

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu Misano
World Superbike

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı! Misano
World Superbike

Misano Supersport 300: Zafer Huertas'ın oldu, Bahattin yarış dışı kaldı!

Çok Okunanlar Bugün

Hollanda GP 3. antrenman: Verstappen 0.5 saniye farkla lider, Sainz kaza yaptı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 3. antrenman: Verstappen 0.5 saniye farkla lider, Sainz kaza yaptı!

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Formula 1 Formula 1

Verstappen hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!

Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti
Formula 1 Formula 1

Mercedes motoru kullanan pilotlar, Hamilton'ın sorunu ardından en az kullanılan motorlarına geçti

WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!
World Superbike World Superbike

WSBK Magny-Cours: Toprak ilk yarışı kazandı!

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!
Formula 1 Formula 1

Resmi: Verstappen'e ceza çıkmadı!

Horner: "Verstappen'e ceza çıkmaması doğru karar"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Verstappen'e ceza çıkmaması doğru karar"

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!
Formula 1 Formula 1

Raikkonen'in COVID-19 testi pozitif çıktı, yerini Kubica alacak!

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!
Formula 1 Formula 1

Hollanda GP 2. antrenman: Leclerc ve Ferrari lider, Hamilton yolda kaldı!

Son Haberler

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu
Porsche Supercup Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Ayhancan antrenmanda 4. oldu

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı
Karting Karting

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.