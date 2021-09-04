Magny-Cours Supersport 300 1. Yarış: Huertas kazandı, Bahattin 4 tur kala kazaya karıştı!

42 sürücünün yarıştığı seride ilk çizgiden sırasıyla Adrian Huertas, Tom Booth-Amos ve Jeffrey Buis start aldı. Gururumuz Bahattin Sofuoğlu 9. cepten start aldı.

Olaysız geçen startın ardından Hollandalı sürücü Jeffrey Buis güzel bir atakla Booth-Amos ve Huertas'ı geride bırakarak liderliği aldı ancak ilk tur bitmeden Huertas yerini savunarak yeniden liderliğe yükseldi. Bahattin 9. sıradaki yerini korudu.

İlk turun ardınan Samuel Di Sora güzel bir atakla 2.liğe yükseldi. Huertas yavaş kalarak 4. sıraya gerilese de sonrasında yeniden liderliği aldı. 2. turda Hugo De Cancellis, pek çok kişinin kazaya karışmasına sebebiyet verecek şekilde pistin ortasında teknik bir sorun yaşadı ancak neyse ki kaza gerçekleşmeden kenara gidebildi.

Bu olayın hemen ardından Carrion ve Khouri kazaya karıştı. Khouri yarışa devam edemedi. Bu esnada Bahattin, dirsek dirseğe mücadele ederek üst üste pist rekorunu kırdı ve güzel geçişler yaparak 4. sıraya yükseldi. Romero ve Vinales hatalı start almaları nedeniyle çifte uzun tur cezası aldılar.

5. turun ardından Bahattin mükemmel geçişlerle yarışın liderliğini ele geçirdi ancak ön sıradaki Di Sora ve Huertas'ın cevabı gecikmedi, Bahattin 3. sıraya geriledi. Birkaç viraj sonra Bahattin temiz bir geç fren yaparak liderliği yeniden alsa da mücadelenin yakınlığı sebiyle Huertas'a geçildi.

6. turda Gimbert ve Rodriguez-Nunez yolda kalarak yarışa veda etti. Geçilen tur sayısı artarken mücadele giderek kızışıyordu. Huertas liderliğini korurken Bahattin, Okaya ve Booth-Amos podyumdaki sıraları için çok yakın savaşıyordu.

7. turda Bahattin liderliği Huertas'tan bir kez daha aldı ama Huertas'ın cevabı gecikmedi. Çok az da olsa Bahattin-Huertas ikilisi arka grupla arayı açtı. Arka grup çok geçmeden arayı kapattı. Jeffrey Buis güzel bir geçişle Bahattin'i geride bıraktı. Yarışta 20 sıra yükselen Ruiz şanssızlık yaşayarak teknik bir arıza ile yarış dışı kaldı. Svaboda ve Quinet de şanssızlık zincirine katılarak yarış dışı kaldı.

Bitime 4 tur kala Jeffrey Buis kerbe takılarak hata yaptı ve bu seneki en iyi yarışını çıkaran temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu'nun da düşmesine neden oldu. Bu talihsiz olayın ardından liderlik koltuğunda hâlâ Huertas oturuyordu. Booth-Amos ikinci, Di Sora üçüncüydü. Şampiyonanın istikrarlı isimlerinden Yuta Okaya da teknik arıza sebebiyle yarış dışı kaldı.

Yarışa devam etmeyi başaran Buis ile Bahattin'in kazası inceleme altına alındı.

Son tura girerken Booth-Amos'tan 1:52 927'lik yeni bir pist rekoru geldi. Huertas liderliğini koruyarak ilerlemeye devam ediyordu. 5. virajda Booth-Amos hata yaparak Di Sora'nın kendisine yaklaşmasına izin vermiş oldu.

Son virajdaki heyecanlı Booth-Amos - Di Sora mücadelesinde az daha Booth-Amos düşüyordu ancak son saniye dengesini korudu ve Huertas'ın arkasında ikinciliğe uzanmayı başardı. Samuel Di Sora kendi evinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

Huertas bu seneki ve aynı zamanda kariyerindeki 4. zaferini alarak şampiyona liderliğini devam ettirmiş oldu.