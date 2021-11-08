Körfez'de Konukoğlu ve Dalokay'dan çifte zafer

Maxi grupta 6, super grupta da 17 olmak üzre toplam 23 sporcunun mücadele ettiği yarışların her iki gününde de büyük çekişme yaşandı.

20 tur üzerinde koşulan Maxi Grup her iki yarışını da Audi RS3 LMS TCR ile Bitci Racing Team AMS adına yarışan Turgut Konukoğlu kazanırken, ilk yarışta VW Golf GTI ile Yiğit Eröge ikinci ve Audi RS3 LMS TCR ile Bitci Racing Team AMS'den Barkın Pınar üçüncü, ikinci yarışta ise Barkın Pınar ikinci ve Yiğit Eröge üçüncü oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan Süper Grup her iki yarışında da Opel Corsa OPC ile Vedat Ali Dalokay birinciliği ve Mini Cooper JCW ile Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü de ikinciliği elde eden isimler oldular. İlk yarışın üçüncüsü Opel Corsa OPC ile Ülkü Motorsport takımından Metin Çalışkan olurken, ikinci yarışta podyumun üçüncülük basamağında Opel Corsa OPC ile Ramazan Kaya yer aldı. Yarışın 'En iyi takım' ödülünü ise Bitci Racing Team AMS kazandı.

AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası 04-05 Aralık tarihlerinde yine TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek olan 6. ayak yarışları ile sona erecek.