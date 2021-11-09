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Körfez Karting Yarışı'nda büyük çekişme

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

2021 Türkiye Karting Şampiyonası 8. ayak yarışları, Kocaeli’deki TOSFED Körfez Karting Pisti’nde tamamlandı.

Körfez Karting Yarışı'nda büyük çekişme

Kocaeli Karting Kulübü (KO-KART) tarafından düzenlenen yarışlarda Mini kategoride 11, Formula Junior’da 6, Formula Senior’da 14 ve Formula Master’da 3 olmak üzere toplam 34 sporcu mücadele etti. Mini kategoride İskender Zülfikari birinci, Can Özler ikinci, Teoman Hoskin üçüncü, Formula Junior kategorisinde Batı Ege Yıldırım birinci, Sarp Arhan Or ikinci ve Leyla Sülyak da üçüncü oldu. Formula Senior kategorisinde gününü en hızlı ismi Gün Taşdelen olurken, ikinciliği Zekai Özen, üçüncülüğü Kerim Sülyak, Formula Master kategorisinde ise birinciliği Mehmet Yaman, ikinciliği Muratcan Eğilmez, üçüncülüğü ise Aytaç Biter elde etti. 

Mini kadınlarda Ada Karayel birinci, Zeynep Büyükpınar ikinci, Junior Kadınlarda Leyla Sülyak birinci, Ayşe Çebi ikinci, Senior Kadınlarda Sude Yurdagül birinci, Ayda Biter ikinci ve Büşra Sena Savaşer üçüncü olmayı başardı. Yarışın takımlar birincisi ise Dynamic Racing Team oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini, TOSFED Başkan Vekili Nisa Ersoy ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya verdi. 

2021 Türkiye Karting Şampiyonası, 20-21 Kasım tarihlerinde Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek 9. ayak yarışları ile devam edecek.

 

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