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Klasik otomobiller Bodrum'da göz kamaştıracak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 ICRYPEX Bahar Rallisi ve ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi bu hafta sonu koşulacak.

Klasik otomobiller Bodrum'da göz kamaştıracak

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası ilk iki yarışı, 18-19 Haziran tarihlerinde Bodrum’da gerçekleştiriliyor. Klasik Otomobil Kulübü tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Hapimag Sea Garden Resort katkılarıyla düzenlenecek olan yarışlara, 85 klasik otomobil katılacak.

19 Haziran Cumartesi günü Hapimag Sea Garden Resort Bodrum’dan başlayacak olan 2021 ICRYPEX Bahar Rallisi’nde maviyle yeşilin buluştuğu Gökova körfezine yönelecek olan ekipler, Ören Marina’da verilecek molanın ardından yeniden Yalıçiftlik’e dönerek akşam saatlerinde ilk yarışı tamamlamış olacaklar.

Ekipler, her iki yarışta da trafiğe açık yollarda belirlenen kontrol noktaları arasındaki mesafeleri belirli bir hızda geçme esasına dayalı ‘Sabit Hız Testleri’nden oluşan parkuru hatasız bir şekilde tamamlamaya çalışacaklar.

 

20 Haziran Pazar sabahı ise bu kez 2021 ICRYPEX Batı Anadolu Rallisi için direksiyona geçecek olan katılımcılar, Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar’daki finişe ulaşacaklar. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu himayesinde 2021 Demir Berberoğlu Sezonu kapsamında düzenlenen yarışlar Pazar akşamı Radisson Colleciton’da gerçekleştirilecek Ödül Töreni ile sona erecek.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, organizasyon ile ilgili yaptığı açıklamada "Pandemi dönemini ulusça aldığımız tedbirlerle birlikte atlatacağımız yönündeki umudumuzu hiç yitirmeden, ikisi bir Arada klasik rallilerimizi Bodrum yarımadasının tarihi ve doğa güzellikleriyle büyüleyen rotasında açmaktan mutluluk duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

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