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Kızılcaham’da Pekal Kardeşler Zirvede

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası üçüncü yarışı, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Kulübü (ANDOFF) tarafından 18-19 Haziran tarihlerinde Kızılcahamam’da organize edildi.

TOSFED
Ekleyen:
Kızılcaham’da Pekal Kardeşler Zirvede
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ICRYPEX ana sponsorluğundaki Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ulusal yarış takviminde yer alan organizasyona, 5 ayrı kategoride 31 araç ve 62 sporcu katıldı.

İlk gün Demirciören’de belirlenen 10 kilometre uzunluğundaki mukavemet etabında, ikinci gün ise 4,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabında mücadele eden ekipler, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Doğukan Pekal-Batuhan Pekal kardeşlerin genel klasman ve Sınıf 4 birinciliğini kazandığı yarışta, Kenan Özsoy-Harun Özsoy ekibi ikinciliği ve Sınıf SSV birinciliğini, İsmail Ayhan-Arda Arslan ekibi de üçüncülüğü elde ettiler. Sınıf 3’te Ergün Çirkin-Hande Karaağaç, Sınıf 2’de Zeki Karaçaylı-Okan Dilberoğlu ve Sınıf 1’de de Baki Arpasatan- Alaaddin Yorulmaz birincilikleri paylaşan ekipler olurken, takımlar birinciliğini ANDOFF Offroad Team elde etti.

 

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