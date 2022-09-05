Kınık’ta favoriler zorlanmadı

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5,8 kilometre uzunluğundaki Köseler yolunda üç çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Opel Corsa GSI ile Ülkü Motorsport takımından İlker Aktaş birinciliği elde ederken, Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu ikinci olarak podyuma çıkan isimler oldular. Kategori 2’de Ülkü Motorsport takımından Ford Fiesta R2T ile Cem Yudulmaz günün en hızlı ismi olurken, aynı takımdan Opel Corsa GSI ile Kaan Kara ikinciliği ve Citroen Saxo VTS ile Çiğdem Tümerkan da üçüncülüğü elde ettiler.

Kategori 3’te Neo Motorspor adına Opel Corsa OPC ile yarışan genç sporcu Ahmet Keskin birincilik serisini İzmir’de sürdürürken, Opel Corsa OPC ile Ülkü Motorsport adına yarışan Kemal Gürsoy ikinciliği ve Opel Corsa OPC ile Neo Motorspor’dan Eda Soylu da üçüncülüğü kazandılar. Kategori 4’te ise Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team’den Selim Bacıoğlu birinciliği kazanan isim olurken, günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride Mitsubishi Lancer EVO IX ile GP Garage My Team’den Sinan Soylu günü ikinci sırada tamamlarken, Ülkü Motorsport takımından Ümit Ülkü Opel Corsa OPC ile üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın takımlar birincisi Ülkü Motorsport olurken, 5 kadın sporcunun yer aldığı kadınlar klasmanında Opel Corsa OPC ile Eda Soylu birinci, Ford Fiesta R1 ile Sevcan Sağıroğlu ikinci ve Citroen Saxo VTS ile Çiğdem Tümerkan da üçüncü olarak podyuma çıktılar.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 01-02 Ekim tarihlerinde İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından düzenlenecek altıncı ayak yarışı ile devam edecek.