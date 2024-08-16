Temsilcilerimiz, Barum Rallisi'ne katılıyor
2024 FIA Avrupa Ralli Şampiyonası (ERC) 6. yarışı olan Barum Rallisi bu hafta sonu Çekya'da gerçekleştiriliyor.
16-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Prag merkezli asfalt ralli öncesinde, Filip Kohn ve genç Türk sporcu Kerem Kazaz, ERC3 Şampiyonası'nda üç puan farkla start alıyorlar.
Kerem Kazaz, Silvestre Corentin ile Atölye Kazaz adına Ford Fiesta Rally3 direksiyonunda mücadele ederken, Kübra Denizci Keskin-Ali Tuğrul Kaya ekibi de, Hypco Neo Motorspor adına Ford Fiesta R1T19 ile RC5 kategorisinde parkura çıkacak.
Temsilcilerimize başarılar diliyoruz.
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