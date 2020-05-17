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Kenan Sofuoğlu'nun kariyerindeki öne çıkan 5 an

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Kenan Sofuoğlu'nun kariyerindeki öne çıkan 5 an
Ekleyen:
17 May 2020 12:55

İki teker üstünde bir efsaneye dönüşen Kenan Sofuoğlu'nun kariyeri şampiyonluklar, rekorlar ve unutulmaz anlarla dolu. O görkemli kariyerin öne çıkan anlarını senin için derledik.

1-2007 Magny-Cours ve İlk Şampiyonluk

Supersport Dünya Şampiyonası'nın 2007 sezonu sadece Kenan Sofuoğlu için değil Türk motor sporları tarihi için de unutulmaz anlarla doluydu. Sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyonluğu garantileyen Kenan'ın yazdığı müthiş öykünün son bölümü ise son yarış olan Magny-Cours'da görücüye çıkmıştı.

Kenan, Magny-Cours'da da galip gelerek 2007 sezonundaki toplam 8. zaferini elde ediyor ve bu alanda bir rekor kırıyordu. En yakın rakibinden iki katı fazla puan toplayan Kenan, motor sporlarında Dünya Şampiyonası kazanan ilk Türk pilot oluyordu.

2- 2009 Miller Park'ta Zafer

31 Mayıs 2009... Salt Lake City'deki Miller Motorsport Park'ta heyecan doruktaydı. Supersport Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı koşuluyordu. Eugene Laverty, Cal Crutchlaw ve Kenan Sofuoğlu arasında yaşanan kıran kırana mücadele izleyenleri mest ediyordu.

Kenan'ın "Hayatımın en iyi yarışıydı" şeklinde nitelediği yarışın özellikle son anları nefesleri keserken Kenan'ın Laverty'yi geçerek liderliği alışı ve finiş çizgisini geçerken yaşadığı sevinç akıllara kazınıyordu.

3- 2010 Imola: "Kenan Kalk!"

31 Mayıs 2009... Salt Lake City'deki Miller Motorsport Park'ta heyecan doruktaydı. Supersport Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı koşuluyordu. Eugene Laverty, Cal Crutchlaw ve Kenan Sofuoğlu arasında yaşanan kıran kırana mücadele izleyenleri mest ediyordu.

Kenan'ın "Hayatımın en iyi yarışıydı" şeklinde nitelediği yarışın özellikle son anları nefesleri keserken Kenan'ın Laverty'yi geçerek liderliği alışı ve finiş çizgisini geçerken yaşadığı sevinç akıllara kazınıyordu.

4- 2012 Portimao: Üçüncü Şampiyonluk

2012 Dünya Supersport Şampiyonası sezonunun sondan bir önceki yarışı Portimao'daydı. Kenan Sofuoğlu genel sıralamada yine alışkın olduğu yerde yani zirvedeydi. Şampiyonluğunu ilan edebilmesi için ise bu yarışta dördüncü olması yetecekti. Ancak sıralama turlarında motosikletiyle bazı sorunlar yaşamıştı.

Yarış günü motosikletinde değişiklikler yapan Kenan artık büyük mücadeleye hazırdı. Şampiyonluk yarışında en yakın takipçisi Fransız Jules Cluzel de iddiasını son yarışa taşımak istiyordu. Bunun için elinden gelen her şeyi yapsa da yeterli olmadı.

Cluzel, Portimao'daki yarışı kazanırken hemen ardında ikinci sırada yer alan Kenan Sofuoğlu üçüncü şampiyonluğunu garantiliyor ve Dünya Supersport Şampiyonası tarihinin en başarılı pilotu oluyordu.

5- 2013 İstanbul Park Zaferi

Tüm yarışçılar için kendi evlerinde yarışmak elbette büyük bir heyecan yaratır. Peki ya kazanmak?

2013 yılında Supersport Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı İstanbul'da yapılırken Kenan'ın tek bir hedefi vardı o da tribünleri tıklım tıklım dolduran seyircilere kendi evinde bir zafer tattırmak. Çünkü kendi deyimiyle "İstanbul Park'ta kazanmak Dünya Şampiyonu olmak kadar önemliydi" onun için.

Pole-pozisyonda başladığı yarışta bir ara üçüncülüğe kadar gerilemiş olsa da bitiş çizgisini ilk sırada geçtiğinde binlerce Türk seyircinin mutluluk çığlıkları sahneyi ele geçiriyordu.

Bonus - Osmangazi Köprüsü'nde Hız Rekoru

Kenan Sofuoğlu'nun tüm rekorları pistlerle sınırlı değil. Osmangazi Köprüsü'nün açılışı için düzenlenen etkinlikte Kenan, teknolojinin yarattığı son canavarlardan biri olan Kawasaki H2R'ye atlıyor ve hız sınırlarını ters yüz ediyordu.

Hava koşullarının daha uygun olması nedeniyle rekor denemesinin saat 05:00'da yapılması uygun görülmüştü. Orijinal ayarları korunan ancak küçük değişiklikler yapılan Kawasaki H2R'a binen Kenan, Osmangazi Köprüsü üzerinde saatte 400 km/s hıza ulaşıyor ve önemli bir rekora imza atıyordu

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Bu Haber Hakkında

Seri Supersport , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Kenan Sofuoğlu
Editör Abdullah Çelik

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