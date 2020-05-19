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TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, Atatürk Rallisi'ne çıktılar

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Ekleyen:
19 May 2020 11:49

Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki iki büyük ismi Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında İstanbul'da düzenlenen Atatürk Rallisi organizasyonuna katıldılar.

Türk Telekom tarafından düzenlenen Atatürk Rallisi için Dolmabahçe'den başlayıp Taksim'de biten, 24 kilometrelik özel bir parkur hazırlandı.

Bu etkinliğe Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden ve yarış kazanan Toprak Razgatlıoğlu katıldılar.

Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nin bitiminde Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktılar.

Etkinlikte konuşan Sofuoğlu, "Belkide daha önce hiç motor sporlarıyla ilgisi olmayan birisi bizi izledi ve bunun ne kadar zevkli bir spor dalı olduğunu gördü. Bu tarz projelerin desteğe ihtiyacı var, Türk Telekom sahip çıktı bu projeye ve tüm yetkililere çok teşekkür ederim."

"Spordan gelen bir milletvekili olduğum için sporla alakalı bütün projelere açığım, genç sporculara bakanlıklar vesilesiyle destek olarak onların daha iyi yerlerde olmasını sağlamak en büyük temennim." dedi.

Razgatlıoğlu, "Çok heyecanlıydım. Bu organizasyonda olmak gurur vericiydi. Yarışlar tekrardan başlayınca Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Kenan Sofuoğlu , Toprak Razgatlıoğlu
Editör Abdullah Çelik

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