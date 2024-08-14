KNN54 Riders akademisinin en yeni üyesi belli oldu!

Kenan Sofuoğlu'nun sürücü akademisinde halihazırda Rodi Pak, Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü ve Deniz Öncü gibi isimler yer alıyor.

Bir yandan bu isimlerin gelişimi için çabalayan Kenan Sofuoğlu, bir yandan da akademiye yeni bir isim eklemek için doğru zamanı bekliyordu.

Bu süreçte Türkiye şampiyonalarını yakından takip eden Kenan Sofuoğlu, 11 yaşındaki Berkay Sarıay'ın KNN54 Riders'a katıldığını duyurdu.

Kenan Sofuoğlu'nun Akyazı pistinde düzenlenen törenle resmi olarak KNN54 Riders ailesine katılan Sarıay, daha önce iki kez Türkiye Supermoto Şampiyonu olmayı başardı.

Gerçekleştirilen imza törenine Toprak Razgatlıoğlu da dahil olmak üzere tüm KNN54 sürücüleri katıldı.

İmza sonrası Berkay, piste çıkarak Can, Deniz ve Bahattin ile antrenman yapmaya başladı.

Sofuoğlu, törenin ardından, Berkay'la ilgili şöyle konuştu: "5 yıldır Berkay'ı tanıyordum ve onun hazır olmasını bekliyordum. Geçen hafta Türkiye Supermoto Şampiyonası’na gittikten sonra sürücülerimle beraber artık Berkay'ı aramıza alma konusunda hemfikir olduk.”

“Artık bizimle antrenman yapabilecek seviyeye geldi. Yaş olarak da önümüzdeki sene hem Avrupa hem de Asya kupalarında yarışabilecek duruma geldi. Onu oraya en iyi şekilde hazırlayabilmek için Berkay'ı yanımıza almaya karar verdik. KNN54 sürücüsü olmak artık burada Toprak, Bahattin ve Can gibi sporcularımızla yapmış olduğumuz antrenmanlara katılabileceği anlamına geliyor. Bizimle beraber gelişimi daha da yükselecek.”

“Ben Berkay'dan umutluyum. Hem karakter hem de pist üstündeki hız anlamında çok üst seviyede; üstelik motosikleti kullanırken aklını kullanabilen bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Ondan beklentim yüksek, başlangıçta Asya kupaları, sonra Avrupa kupaları sonra da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında yarıştırmaya başlayacağız."

"Ekibe yaklaşık 8-9 yıldır kimseyi dahil etmemiştik. Artık o kişinin Berkay olduğuna inandığım için Berkay'ı akademiye kabul ettik. Tabii bunun arkasından gelen sporcular da var Türkiye şampiyonlarında. Onların da vakti zamanı gelince, o seviyede olduklarına inanırsam ekibime dahil edeceğim. Burası ticari bir ekip değil. Burası bu işe sevdalı birinin çocukların gelişime destek olmak için kurmuş olduğu bir yer.”

“Hiçbiriyle ticari veya parasal bir durum söz konusu değil. O anlamda ben yatırım yaptığım sürücülerin inandığım kişiler olmasına dikkat ediyorum. Berkay da öyle bir sporcu. Eminim bizi mahcup etmeyecektir. Allah nasip ederse 5-6 sene içinde ismimizi dünya şampiyonalarında en yüksek seviyede temsil edecek bir sporcu olacak."