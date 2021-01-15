Bakan Kasapoğlu, milli sürücülerimizi konuk etti

Yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Eski milli motosikletçimiz ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler'i konuk etti.

Bakanlığın merkez binasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Kasapoğlu bu toplantıda şöyle dedi: "2021 yılında bu öncü başarıların daha büyük başarılarla taçlanacağına inanıyoruz."

"Sizler milletimizin her daim gururusunuz. Bu anlamda sizlerin bizlere yaşattığı bu değerli başarılar inanıyoruz ki arta arta devam edecek ve sizler pandemi sürecine rağmen pek çok anlamda başarıyı pek çok anlamda bu mutluluğu bizlere yaşattınız. Biz hep ifade ediyoruz pandemi süreci güçlenerek fırsata dönüştürerek geçireceğiz diye hamdolsun her alanda sporcularımız sizlerde dahil olmak üzere çok anlamlı başarılar elde ettiniz. Böylesine zor bir süreçte halkımıza yüzmesiyle, jimnastiğiyle arkadaşımızın almış olduğu dereceyle ve sizlerin özellikle gayretleriyle pek çok başarıyı yaşadınız ve inanıyoruz 2021 yılında da bu öncü başarılar daha büyük başarılarla taçlanacacak."

"Hep iddiamız tüm branşlarda diyoruz birini diğerinden ayırt etmeksizin devlet olarak sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde gayretimizi çabamızı tüm branşlarımızı istifadesine sunuyoruz. Ben özellikle bu çerçevede yetenek taraması bizim için çok önemli bir proje. Yetenek taramasının da güçlü sportif yarınlarına da önemli bir aşama kat ettireceğini ifade etmek istiyorum."

Muharrem Kasapoğlu ve Milli sürücüler Muharrem Kasapoğlu ve Milli sürücüler

"Tabii ki bugün Toprak var, Cem var onların izinden giden sporcular var. Berkay, Deniz, Can, Bahattin, Alaattin, Asrın arkadaşlar bizleri hem bugünlere dair ümitleri hem yarınlara dair çok büyük imkan olarak görüyoruz sizleri ve sizlerin başarısında emeği olan herkesi tebrik ediyorum."

Kasapoğlu, gerçekleştirdikleri etkinliklerden ötürü olumlu tepkiler aldıklarını da belirtti.

'Bizim alt yapımız son 18 yılda her branşta olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da ciddi gelişim gösterdi."

"Bu konuda her geçen gün daha yukarılara taşımaya da kararlıyız yatırımlar var en güzide şekilde organize ettiğimiz organizasyonlar var biliyorsunuz pandemi nedeniyle bazılarına belki ara verdik ama inşallah bundan sonra daha güçlü bir şekilde bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

"FIA çok olumlu dönüşler var hep konuştuğumuz gibi biliyorsunuz ülkemiz bu tür organizasyonlarda artık isteyen ziyade istenilen konuma geçti. Bu çerçevede de 2021 pek çok şampiyonaya pek çok müsabakaya ev sahipliğimizle geçecek ve bunları da yine milletimize yakışır bir şekilde sıcak samimi bir ev sahipliğine ve en kaliteli organizasyon düzenleyen ülke olarak da başarıyla gerçekleştireceğiz."

"Tabii ki kamu oyunda gençlerimizin özellikle farklı branşlara olan ilgisini artması da bizler için açıkçası çok sevindirici yani biz hep sporu birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ederken gelinen noktada da halkımızın, gençlerimizin bu anlamda pek çok farklı branşa olan ilgisi de bizi ayrıca mutlu kılıyor."