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Kartingde 3. Ayak Tamamlandı

MOTUL 2023 Türkiye Karting Şampiyonası üçüncü ayak yarışları, 22-23 Temmuz tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde koşuldu. Kocaeli Karting ve Otomobil Spor Kulübü (KO-KART) tarafından ICRYPEX ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, micro, mini, junior, senior ve master kategorilerde 63 sporcu mücadele etti.

TOSFED
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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İki gün boyunca üçer yarış olarak gerçekleştirilen hafta sonunda, micro kategoride Doruk Sırnaç birinci, Guido Ebergenyi ikinci ve Osman Selim Köse üçüncü olurken, mini kategoride Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği ve Ali Fuat Miras da üçüncülüğü elde etti.

Junior kategoride ilk Yağız Tekşan zafere ulaşan isim olurken, Zekai Hakkı Dorum ikinci ve Leyla Sulyak da üçüncü olarak podyumu oluştururken, senior kategoride Kerim Sulyak birinci, Gün Taşdelen ikinci ve Berkay Besler de üçüncü oldu. Master kategorisinin ilk üç sırasında ise Murathan Gür, Mehmet Çınar ve İlyas Vurgeç yer aldı.

Kadınlarda junior kategoride Leyla Sulyak birinciliği elde ederken, Ayşe Çebi ikinci ve Nisan Kalkavan üçüncü olarak podyuma çıkarken, senior kadınlarda birinci Sena Savaşer, ikinci Zeynep Çukurova oldu. Yarışın takımlar birincisi ise Dynamic Racing Team oldu.

Yarışların ardından TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Motul Pazarlama Direktörü Özge Bodur ve Motul Bölge Müdürü Murat Balatacıoğlu’nun da katıldığı törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

 

 

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