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Karting heyecanı Tuzla'da devam ediyor

MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası, 02-03 Temmuz tarihlerinde Tuzla Karting Park'ta düzenlenecek 3. ayak yarışlarıyla devam ediyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Karting heyecanı Tuzla'da devam ediyor
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ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından düzenlenen organizasyon 53 katılım ile bugüne kadarki en yüksek katılım sayısına ulaştı. Mini kategoride 13, junior kategoride 12, senior kategoride 17, master kategoride 6 ve micro kategoride de 5 sporcu podyum için ter dökecek.

Yarışlar 02 Temmuz Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 13.20’de, günün ilk yarışı 14.30’da başlayacak. 03 Temmuz Pazar günü ise saat 10.40’ta başlayacak yarışlar, 17.00’deki ödül töreniyle sona erecek.

Tuzla Belediyesi Şelale Park içinde yer alan Tuzla Karting Park Pisti’ndeki yarışlar her iki gün de ücretsiz olarak izlenebilecek.

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