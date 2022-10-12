Karting 6. Ayakta Büyük Çekişme

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ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışlarda micro kategorisinde Yunus Deha Ersin birinci, Demir Uyan ikinci, Uygar Aslan Bilgili üçüncü olurken, mini kategorisinde BOM Karting Team’den Rüzgar Evci birinciliği, Can Özler İkinciliği, Erin Ünlüdoğan ise üçüncülüğü elde etti.

Junior kategoride Dynamic Racing Team’den Emir Tanju bir kez daha birinciliğin sahibi olurken, aynı takımdan Hakkı Dorum ikinci ve yine aynı takımdan Eyüp Yağız Teşkan üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular. 15 sporcuyla en kalabalık katılma sahne olan senior kategoride Sarp Arhan birinci, Gün Taşdelen ikinci, Mert Ali Sarıçiçek üçüncü olurken, master kategorisinde ise sıralama BOM Karting Team’den Aytaç Biter, Mehmet Çınar, Barış Karadeniz şeklinde oluştu.

Junior kadınlarda Dynamic Racing Team’den Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci, Zeynep Büyükpınar üçüncü olurken, senior kadınlarda Sude Yurdagül birinci, Sena Savaşer ikinci ve Ayda Biter üçüncü oldu. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team elde etti.

Karting sezonu 29- 30 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Karting Pisti’nde koşulacak 7. ayak yarışları ile sona edecek.