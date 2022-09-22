Kaan Sarpkaya, Türkiye'yi Sırbistan'da temsil edecek

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İki gün üzerinden organize edilecek rallide toplam 150 km özel etap geçilecek. Sarpkaya-Tamer ekibi buradan alacağı puanla Avrupa Ralli Kupası’nın 4-6 Kasım’daki Almanya Lausitz Rallisi’ne katılma hakkı elde edecek.

Sırbistan Rallisi aynı zamanda ekibin bu sezonki ikinci yurtdışı rallisi olacak.

Etkinlik öncesi Motorsport.com'a konuşan Sarpkaya, başarılı bir hafta sonu geçirmeyi umduğunu söyledi.

Sarpkaya, "Balkan Ralli Kupası’nın bu sezonki tek yarışı için Sırbistan, Vrnjacka Banja’dayız. Takımımız GP Garage My Team ve Peugeot 208 R2 otomobilimizle buradayız. Avrupa Ralli Kupası, bölgesel kupalardan oluşuyor."

"İberya, merkez, Alpler ve Balkanlar gibi bölgesel kupaların sezon sonucuna göre tek yarışlık finale katılmaya hak kazanıyorsunuz. Bu yüzden, Sırbistan Rallisi bizim için oldukça önemli."

"Fiziksel ve mental olarak ikimiz de hazırız. Hem ben hem de yardımcı pilotum Soner’in ilk yurtdışı rallisi geçen yılki Sırbistan Rallisi’ydi. Ancak mekanik bir sorun nedeniyle ikinci etapta yarış dışı kalmıştık."

"Sırbistan hızlı ve uzun bir ralli. Geçen seneki yol keşfi tecrübemizi ve coğrafyaya olan aşinalığımızı kullanarak Sırbistan’dan en iyi sonuçla ayrılmak istiyoruz."

"Buraya gelmemizi mümkün kılan sponsorlarımız Goidea, Honor, Ağaoğlu Grubu ve Hummel’a çok teşekkür ederiz. Ülkemizi ve sponsorlarımızı en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyoruz. İçimizde geçen senenin hırsı da var." dedi.