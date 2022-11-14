İstanbul Rallisi: Sezon finalinde Türkkan-Erdener zirvede

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Rallinin ilk gününü Cem Alakoç- Aras Dinçer ekibinin 12.5 saniye arkasında ikinci sırada tamamlayan Türkkan-Erdener ikilisi son etaba kadar çekiştikleri rakiplerinin amortisör sorunu ile yarış dışı kalması üzerine, kariyerlerinin ilk Türkiye Ralli Şampiyonası birinciliğine uzandı. İkili aynı zamanda Sınıf 2 birinciliğini elde ederken, Red Bull sporcusu Ali Türkkan Genç Pilotlar birinciliğinin de sahibi oldu. İkincilik basamağında aynı takımdan geçen yılın birincisi Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi yer alırken, BC Vision Motorsport'tan Burak Çukurova-Burak Akçay ekibi ralliyi üçüncü sırada tamamladı. Toksport WRT adına yarışan bu sezon yapılan ilk 5 ralliyi de kazanarak Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonluğu'nu ilan eden Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekinin start almadığı rallinin markalar birincisi Castrol Ford Team Türkiye olurken, takımlar birinciliğini de BC Vision Motorsport kazandı.

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü (İSOK) tarafından ICRYPEX, Otokoç, Sardunya ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu katkılarıyla düzenlenen rallide, İki Çeker ve Sınıf 4’te Bulgaristan’dan gelen konuk ekip Georgi Geradzhiev-Georgi Gadzhev ikilisi birinci olurken, Sınıf N’de Gürol Baranlı-Alperen Tetik, Sınıf 3’te Castrol Ford Team Türkiye’den Serhan Türkkan-Koray Akgün, Sınıf 5’te de Clio Rally Trophy Turkey’den Nebil Erbil-Aslı Erbil ilk sırada yer aldılar. Kadın Co-Pilotlar birincilik kupasının sahibi de Castrol Ford Team Türkiye'den Ömer Güneş ile yarışan Sevi Akal oldu.

35 yaş üzeri klasik otomobillere açık historic ralli klasmanında ilk gün yaşadıkları mekanik sorun ile yarışa veda eden ve süper ralli ile ikinci güne başlayan Parkur Racing takımından Üstün Üstünkaya-Kerim Tar Ford Escort MKII ile Genel Klasman ve Kategori 2 birinciliklerini kazandı. İkinciliği Peugeot 205 GTI ile Tan Çağlayan - Selda Çağlayan çifti kazanırken, ekip aynı zamanda Kategori 1 birinciliğini kazandı. Murat 131 ile yarışan Ekrem Tezel-Erkan Tekin de historic klasmanında üçüncülüğü elde etti.

Oğuz Gürsel TOSFED Ralli Kupası’nda ise Castrol Ford Team Türkiye’den Hakan Gürel-Çağatay Kolaylı Genel Klasman ve Kategori 2 birincisi olurken, aynı takımdan Cem Yudulmaz-Ali Emre Yılmaz ikinci ve Erdem İlbaylı-Soner Çevik de üçüncü oldular. Kategori 1’de Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken, Kategori 3’te Ömer Yetiş-Çağlar Süren ve Kategori 4’te de Levent Şapçılar-Deniz Gümüş birincilikleri paylaşan ekipler oldular.