2023 İstanbul Rallisi ertelendi
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı olan İstanbul Rallisi 14-15 Ekim tarihlerine ertelendi.
15-16 Nisan'da Bodrum'da başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı normalde 7-8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecekti.
Fakat ülkemizde yaşanan ve hepimizi üzen orman yangınları nedeniyle, 15 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yasağı var.
Hal böyle olunca 7-8 Ekim 2023 tarihleri arasında İSOK tarafından organize edilmesi planlanan İstanbul Rallisi, 14-15 Ekim tarihlerine ertelendi.
Bu tarih henüz kesin değil fakat Valiliğin istisnai bir onay vermesi durumunda yarış 14-15 Ekim tarihleri arasında organize edilecek.
Bu açıdan nihai kararın yakında açıklanması bekleniyor.
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