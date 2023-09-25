Prime'a abone ol
Önceki / Merkezefendi'de Zafer Ayhan-Arslan Ekibinin
TÜRK SPORCULAR Haberler

2023 İstanbul Rallisi ertelendi

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın bir sonraki ayağı olan İstanbul Rallisi 14-15 Ekim tarihlerine ertelendi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
IWeQAAKx

15-16 Nisan'da Bodrum'da başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı normalde 7-8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecekti.

Fakat ülkemizde yaşanan ve hepimizi üzen orman yangınları nedeniyle, 15 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yasağı var.

Hal böyle olunca 7-8 Ekim 2023 tarihleri arasında İSOK tarafından organize edilmesi planlanan İstanbul Rallisi, 14-15 Ekim tarihlerine ertelendi.

Bu tarih henüz kesin değil fakat Valiliğin istisnai bir onay vermesi durumunda yarış 14-15 Ekim tarihleri arasında organize edilecek.

Bu açıdan nihai kararın yakında açıklanması bekleniyor.

paylaşım
yorumlar

Merkezefendi'de Zafer Ayhan-Arslan Ekibinin

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

WEC
Fuji

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Vettel için WEC iddiası!

Vettel için WEC iddiası!

Formula 1
Japonya GP

Vettel için WEC iddiası! Vettel için WEC iddiası!

Williams, Sargeant'a "bir yıl daha" verecek

Williams, Sargeant'a "bir yıl daha" verecek

Formula 1
Japonya GP

Williams, Sargeant'a "bir yıl daha" verecek Williams, Sargeant'a "bir yıl daha" verecek

Son Haberler

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

WEC WEC
Fuji

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu" Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

F1 Formula 1
Japonya GP

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç" Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

F1 Formula 1
Japonya GP

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol