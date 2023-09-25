2023 İstanbul Rallisi ertelendi

15-16 Nisan'da Bodrum'da başlayan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın dördüncü ayağı normalde 7-8 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecekti.

Fakat ülkemizde yaşanan ve hepimizi üzen orman yangınları nedeniyle, 15 Ekim 2023 tarihine kadar ormanlık alanlara giriş yasağı var.

Hal böyle olunca 7-8 Ekim 2023 tarihleri arasında İSOK tarafından organize edilmesi planlanan İstanbul Rallisi, 14-15 Ekim tarihlerine ertelendi.

Bu tarih henüz kesin değil fakat Valiliğin istisnai bir onay vermesi durumunda yarış 14-15 Ekim tarihleri arasında organize edilecek.

Bu açıdan nihai kararın yakında açıklanması bekleniyor.