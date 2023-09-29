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İstanbul Park tartışması alevlendi

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, bugün yaptığı açıklamada, İstanbul Park pistinin yönetimine talip olduklarını söyleyip, mevcut işletmeci Intercity'i eleştirirken, İTO Başkanı Şekib Avdagiç'ten cevap gecikmedi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Istanbul Park

2005 yılında kurulan İstanbul Park pistinin işletme hakkı, 10 Ekim 2012'de gerçekleştirilen ihaleyi kazanan Intercity'ye verilmişti. Anlaşma 10 yılı kapsıyordu ve o günden bu yana pistin işletmesi Intercity'nin elindeydi.

Pist bu süreçte 2020 ve 2021 yıllarında Formula 1'e ev sahipliği yaptı.

Bugün Hürriyet'e açıklamalarda bulunan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, pistin amacı doğrultusunda kullanılmadığını söyleyip, milli sporcuların hiçbirisinin burada sürüş yapamadığını aktardı.

Üçlertoprağı, İstanbul Park’ın işletme süresinin 18 Temmuz 2023 tarihinde sona erdiğini fakat Intercity’nin buna rağmen faaliyetlerini sürdürdüğünü ekledi.

TOSFED'in bir şirket olmamasından ötürü tek başına ihalelere katılamadığını söyleyen Üçlertoprağı, buna rağmen yönetim olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ve pistin işletmesini devralmak istediklerini açıkça belirtti.

Üçlertoprağı'nın dikkat çekici yorumlarından bir diğeri de, pistin TOGG'un en büyük rakibi TESLA'nın satış öncesi geçici park ve teslim noktası olarak kullanılmasıyla ilgiliydi.

Açıklamanın tamamına Hürriyet'ten ulaşabilirsiniz.

Bu açıklamalar kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından TOSFED Başkanı'na cevap verdi.

Avdagiç, "160 milyon USD mertebesinde yatırım yapan, işletmesini üstlenen, 2005-2011 arasında 7 kez Formula 1'i organize eden, elini taşın altına koyan iş dünyasına ve İstanbul Park markasına leke sürülmesine izin vermeyiz." diyerek tepki gösterdi.

Avdagiç'in yaptığı açıklamanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Karşılıklı yapılan bu açıklamaların ardından sosyal medya ve motor sporları dünyası bu konu hakkında konuşmaya devam ediyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce pistin işletmesini TOSFED yönetimi mi devralmalı yoksa Intercity yönetmeye devam mı etmeli? Görüşlerinizi yorum kısmına bırakabilirsiniz.

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2023 İstanbul Rallisi ertelendi

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