İskender Zülfikari İtalya'da şampiyon oldu!

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36 ayrı ülkeden 106 sporcunun start aldığı X30 Mini kategorisinde, sezon boyunca tecrübeli rakiplerine karşı çok başarılı yarışlar çıkaran temsilcimiz, sezonu şampiyon olarak tamamlayarak ilk Uluslararası başarısını kazanmış oldu.

2021 sezonunda 30 yarışta 30 birincilikle bir rekora imza atarak Türkiye Karting Mini Kategori Şampiyonu olan Zülfikari, İtalya'daki bu önemli başarının ardından Avrupa pistlerinde ülkemizi temsil etmeye devam edecek.

Biz de temsilcimizi buradan tebrik ediyoruz.