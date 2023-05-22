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İskender Zülfikari FIA sıralamasında zirveye çıktı

İskender Zülfikari harika performansını sürdürüyor.

Kemal Şengül
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Yardımcı Editör:
TOSFED
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10 yaşındaki milli sporcumuz İskender Zülfikari, FIA Karting web sitesinde yayınlanan ve tüm kategorilerden 915 Uluslararası karting sporcusunun yer aldığı “FIA Uluslararası Karting Sıralaması”nda 5218 puanla ilk sıraya yükseldi.

2022 WSK Open Cup ve 2022 WSK Final Cup şampiyonluklarının ardından, 2023 sezonuna WSK Champion Cup, Winter Cup ve Super Master Serisi şampiyonlukları ile hızlı bir giriş yapan Zülfikari, son olarak da 2023 ACI İtalya Karting Şampiyonası ilk ayak ikinci yarışını birincilikle tamamlayarak başarı serisini devam ettirdi.

İtalya’da “Serileri domine eden Türk” diye anılan genç temsilcimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

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