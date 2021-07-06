Intercity Cup yarışlarının 3. ayağı tamamlandı
Dünyanın en prestijli yarış pistlerinden Intercity İstanbul Park’ta düzenlenen 2021 Intercity Cup yarışlarının 3. ayağı bugün tamamlandı. Yarışlar Intercity Platinum Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Silver Cup olarak 3 farklı kategoride düzenlendi. Toplam 56 pilotun kıyasıya mücadele ettiği yarışlar göz doldururken, heyecanın dozu bir an olsun dinmedi.
İçinde yarış tutkusu olan herkese adrenalin dolu bir yarış deneyimi yaşatan Intercity Cup yarışlarının 3.ayağı tamamlandı. İstanbul Park Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda Türkiye'nin dört bir yanındaki yarış severler bir araya gelerek, bu sene 1-3 Ekim tarihlerinde dünyanın en iyi yarış pilotlarının kıyasıya mücadele edeceği Intercity İstanbul Park’ta hünerlerini sergiledi.
Intercity Platinum Cup' ta yarışlar göz doldurdu
Sürüş kabiliyeti en üst seviyede olan 9 pilotun birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiği Intercity Platinum Cup'ta efsanevi Caterham yarış otomobilleri pistteki yerini aldı. 12'şer turdan 2 yarışın gerçekleştiği etkinliğin sonucunda lider 161 puanla zirveye oturdu. Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan Intercity Gold Cup’ta 23 Pilot, Renault Megane araçlarla yarış deneyimini sonuna kadar yaşadı. 8 tur olarak düzenlenen yarışta ilk sırada gelen pilot 74 puan toplamayı başardı.
Yarış severlerin ilk gözdesi Intercity Silver Cup’ta heyecan dorukta
Motor sporlarına başlamak isteyenler için öne çıkan bir seçenek olan Intercity Silver Cup’ta, daha önce hiç profesyonel olarak piste çıkmamış motor sporları severler yarış heyecanını yaşadı. Özel olarak hazırlanarak en üst seviye güvenlik ekipmanı ile donatılan Renault Clio otomobillerle gerçekleştirilen 2021 Intercity Silver Cup’ta liderliğe ulaşan pilot 77 puan topladı.
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