İkcRacing, Formula Student'a hazırlanıyor

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Makine Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mekatnorik Mühendisliği ve İİBF olmak üzere 4 ayrı gruptan oluşan İkcRacing 37 kişilik bir ekibi bünyesinde barındırıyor.

Prototip çizimleri tamamlanan araç için hedefler 2023 Ocak ayında şasiyi ortaya çıkarmak yönünde.

Geçtiğimiz günlerde Ülkü Grup ile sponsorluk imzalayan İkcRacing 2023 Eylül ayı içerisinde test sürüşlerine İzmir Ülkü Park pistinde başlamayı hedefliyor.

Takım, içten yanmalı motora sahip ilk aracı ürettikten sonra hız kesmeden ikinci araçları olacak tamamen elektrikli Formula Student aracı için de düğmeye basmayı planlıyor.

Motorsport Türkiye’ye konuşan İkcRacing takım kaptanı Oğul Ertuğrul, "Bu projeye başladığımız andaki en büyük motivasyonumuz öğrenme heyecanımızdı, 2024 İtalya yarışına her geçen gün daha da yaklaşıyoruz."

"İkcRacing olarak motor sporları kültürünü okulumuza taşımak ve ileride üretilecek olan ikinci aracımızla, elektrikli motor (EV) klasmanında yer alacak bir yarış aracına sahip olmayı planlıyoruz." dedi.

Organizasyon ekibinin lideri Oğuzhan Kesmez ise, “Süreç başlangıçta bizlere hayal gibi gelse de, bugün itibariyle hayalimizi gerçekleştirmeye çok daha yakın olduğumuzu düşünüyorum."

"Ekibimiz çok güçlü ve istekli, hedefimiz aracımızı 2024 İtalya yarışına hazırlamak ve bunu başarmaya her geçen gün daha da yaklaşıyoruz.” açıklamalarında bulundu.