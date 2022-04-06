ICRYPEX, TOSFED'in ana sponsoru oldu

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TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer ve ICRYPEX Genel Müdürü Ezgi İçer’in yer aldığı basın toplantısı Four Seasons Bosphorus Otel’de gerçekleşti. Duyurulan iş birliği TOSFED’in 2022 Ulusal Yarış Takvimi’ndeki tüm yarışları kapsıyor.

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından ICRYPEX, otomobil sporlarına olan desteğine bir yenisini ekledi. Four Seasons Bosphorus Otel’de basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda detayları açıklanan iş birliği kapsamında ICRYPEX, otomobil sporlarının yönetici kurumu TOSFED’in 2022 Ulusal Yarış Takvimi’nde yer alan 8 ayrı branşta 19 şehirde gerçekleşecek 41 yarışın ana sponsoru olacak.

Ralli, Offroad, Pist, Karting, Drift, Tırmanma, Klasik Oto, Rallikros ve TOSFED tarafından yönetilecek olan Uluslararası yarışlar ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleşecek. Türkiye’nin en köklü kripto para borsalarından olan ICRYPEX, Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı başta olmak üzere birçok farklı sporu ve sporcuyu destekliyor.

Geleceğin sporcularını yetiştirmek için tarihi bir adım

2022 sezonunda 19 şehirde yüzbinlerce seyirciye ulaşmayı hedefleyen TOSFED’in bu sponsorluk anlaşması Türk otomobil sporları tarihinde bir dönüm noktası oluşturuyor. TOSFED tarihindeki ilk ana sponsorluk anlaşması olarak duyurulan anlaşma geleceğin sporcularının yetişmesi adına büyük değer taşıyor.

TOSFED yöneticileri, ICRYPEX Yönetim Kurulu, Formula 2 Pilotu Cem Bölükbaşı başta olmak üzere özel davetlilerin ve basın mensuplarının katılım sağladığı toplantı soru ve cevap bölümünün ardından tamamlandı.

TOSFED tarihinin en güçlü dönemini yaşıyoruz

TOSFED tarihinin ilk ana sponsorluk anlaşmasını değerlendiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin, sponsorluk anlamındaki yansımalarının da gittikçe büyümesi bizi fazlasıyla memnun ediyor. TOSFED olarak, organizatör kulüplerimizle birlikte, otomobil sporlarını destekleyen tüm sponsorlarımıza, sporumuzun çatısı altında; şeffaf şekilde yönetilen, sürdürülebilir, yapılan yatırımın karşılığının somut ve ölçümlenebilen bir şekilde geri döndüğü bir platform sunuyoruz. Ve bu sayede sponsorluk anlamında TOSFED tarihinin en güçlü dönemini yaşıyoruz. Bu bağlamda, imzaladığımız Ana Sponsorluk anlaşmasından dolayı ICRYPEX’e federasyonumuz adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Otomobil sporlarını desteklemeyi sürdüreceğiz

Ana sponsorluk anlaşması hakkında görüşlerini bildiren ICRYPEX CEO’su Gökalp İçer, “ICRYPEX olarak Türk sporunu ve özellikle otomobil sporlarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bugün TOSFED ile imzaladığımız bu tarihi anlaşma ülkemizin otomobil sporlarına önemli bir değer katacak. Euroformula Open serisinde desteklemeye başladığımız Cem Bölükbaşı’nın bugün Formula 2 serisinde yarışıyor olması bu desteklerin önemini gösteriyor. Cem’in hikayesi gibi yeni hikayelerin yazılması için en başta TOSFED’in desteklenmesi gerekiyor. Türkiye’nin otomobil sporlarındaki başarılarını görmek için ICRYPEX olarak TOSFED’i desteklemekten, ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz ve bu destekleri sürdüreceğiz. 2022 Ulusal Yarış Takvimi’nin tamamına verdiğimiz bu desteğin yıllar sonra yeni başarı hikayelerinin oluşmasında öncü olacağına inanıyoruz. Başta TOSFED olmak üzere anlaşma sürecinde emeği geçen tüm yöneticilerimiz teşekkür ediyor, bu sezon ICRYPEX desteğiyle pistte olacak sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.