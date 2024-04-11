Hızını şimdiden gösteren Zayn Sofuoğlu'nun karting macerası başlıyor!

Dünya Supersport Şampiyonası'nın efsaneleri arasına girmeyi başaran Kenan Sofuoğlu, şimdilerde Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Rodi Pak gibi pek çok genç sürücünün gelişimi için çaba harcıyor.

Milli sporcumuz bir yandan da oğlu Zayn'i motor sporları kariyeri için hazırlıyor ve Zayn, yakında kariyerinin ilk karting yarışına çıkacak.

Kurallar gereği sporcuların Türkiye Karting Şampiyonası'nda yarışması için en az 6 yaşında olması gerekiyor fakat Zayn'in performansı çok iyi olduğu için gerekli onayı aldı.

BOM'la yarışmaya hazırlanan Zayn hakkında Motorsport.com'a konuşan Kenan Sofuoğlu süreci şöyle anlattı: "Zayn'in bu sene yarışıp yarışmayacağı belli değildi çünkü yaşı yarışabilecek seviyede değildi."

"Türkiye kurallarına göre mikro kupasında sadece 6-9 yaş arasındaki çocuklar yarışabiliyor. Zayn daha henüz 5 yaşına giriyor. Sezon başladığında henüz 5 yaşına girmiş olacak. Biz de bununla alakalı federasyona başvuruda bulunduk. Yurt dışında da bunun örnekleri var. Ailelerde talepte bulunduğu zaman derecelere bakılıyor."

"Dereceler mevcut şampiyonadaki derecelerle kıyaslanıyor. Zayn'in derecelerine baktıkları zaman zaten bu klasmandaki sürücülerin derecesini hatta daha iyisini yapıyordu."

"Sonuç olarak federasyon başvurumuzu kabul etti ve yarışmak için erken yaşta izin aldık. 5 yaşında orada yarışacak. Bu da Zayn'in Türkiye'nin karting şampiyonasındaki en genç ve en küçük isim olmasını sağlayacak."

Neden BOM takımı?

Zayn, kariyerinin ilk imzasını 17 Nisan'da yani 5 yaşına girdiği zaman BOM'a atacak ve çok önemli bir takıma katılacak.

Neden BOM'u tercih ettikleri sorusuna Kenan şöyle yanıt veriyor: "Antrenmanlara gittiğimizde BOM takımını orada görüyordum. Özellikle ekibin çok iyi olması, Berkay gibi bir koçun takımda olması ve gerçekten güçlü bir takım olması önemliydi."

"Aynı zamanda yurt dışı planları yaptığımız zaman böyle bir takımın en doğru seçim olacağını düşündüm. Kendileriyle konuşurken onlar da Zayn'e bir o kadar ilgililerdi."

"Tek sıkıntımız Zayn'in yaşının tutmamasıydı. Yarışmak için federasyonun onayını bekliyorduk ama bir yandan da antrenmanları BOM'un aracıyla yapıyorduk."

"Federasyondan dereceleri inceledikten sonra onay verdi ve biz de anlaşma aşamasına geldik. Bu vesileyle Zayn, yarıştan bir hafta önce 17 Nisan'da, henüz 5 yaşında henüz girmişken ilk imzasını atacak."

"Bence bu çok güzel olacak. İleride bir gün iyi bir kariyeri olursa, bu da güzel bir anı olarak arşivde kalacak."

"17 Nisan'da ilk imza töreni var."

Hedefte ne var?

Kenan, oğlunu bir yandan karting için hazırlarken diğer yandan motosiklet yarışları için de eğitiyor. Sonunda hangi alanda devam edeceğine karar verecek kişi Zayn'in kendisi olacak.

Kenan bu konuda da şöyle diyor: "Zayn ile alakalı motosiklet yarışlarına mı yoksa otomobile mi odaklanacağı soruları vardı."

"Açıkçası buna kendisi karar verecek. Şu anda ben onu hem motosiklet hem de go kart yarışlarına hazırlıyorum."

"Bunu yapmamdaki asıl sebep birinden ya da diğerinden sıkılmasın, ikisini de yapsın, ikisinde de kendini geliştirsin. Yaş olarak aklı başına geldiğinde belki kendi seçimini yapacak veya 'hiçbirini yapmak istemiyorum' diyecek."

"Onu zaman gösterecek. Şu anda ben altyapı ile alakalı gerekli tüm eğitimi veriyorum. Örneğin 20-21 Nisan'da Türkiye Karting Şampiyonası'nın ilk yarışı yapılacak."

"28 Nisan'da da Türkiye Super Moto Şampiyonası'nın ilk yarışı düzenlenecek. Yani bu sezon yoğun bir sezon olacak. Bizim için hem Türkiye Karting Şampiyonası hem Türkiye Super Moto Şampiyonası var. Fakat benim asıl işim Dünya Superbike, Dünya Supersport ve Moto2 Şampiyonası'ndaki sporcularımı desteklemek."

"Yani açıkçası beni zor bir yıl bekliyorlar ama inşallah başarılı bir yıl olur. Sonuçta tüm bunların hepsi severek yaptığımız işler. Motor sporları bizim sevdamız."

"Evet, hem kendi sporcularım hem şimdi yetiştirdiğim Zayn ile yoğun mesai harcamam gerekiyor fakat sevdiğim bir şey olduğu için bana ağır gelmiyor. Bu yaz hemen hemen her hafta sonu yarışlarda olacağım ve bunu severek yapacağım."

"Bunların kimisi Türkiye'de olacak, kimisi yurt dışında olacak. Bizi zorlu ama güzel bir dönem bekliyor."