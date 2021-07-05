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TÜRK SPORCULAR Yarış raporu

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ankara'da gerçekleştirilen Hitit Rallisi'nin Buğra Banaz kazandı.

Hitit Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası ikinci yarışı olan 47. Hitit Rallisi, BC Vision Motorsport takımından Buğra Banaz-Gürkan Menderes ekibinin zaferi ile sonuçlandı.

Eskişehir'den sonra Ankara'da da birincilik kürsüsüne çıkan Banaz'ın takım arkadaşları Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı da yarışı üçüncü sırada tamamladılar.

Rallinin Takımlar Birincisi BC Vision Motorsport olurken, Markalar Birincisi ise Castrol Ford Team Türkiye oldu.

03 Temmuz Cumartesi günü Bilkent Otel önündeki start seremonisi ile başlayan rallide, 74 ekip iki gün boyunca Kahramankazan'daki 6 özel etapta kıyasıya bir mücadele sergiledi. 

04 Temmuz Pazar günü Bilkent Otel’deki finiş podyumunda düzenlenecek ödül töreni ile sonra eren organizasyonda, İki Çeker ve Sınıf 4 te Fiat Motorsporları takımından Fatih Kara-Bilge Ayan birinciliğin sahibi oldu. 

Sınıf N'de GP Garage'dan Cem Alakoç - Emir Şahin, Sınıf 3'te Castrol Ford Team Türkiye'den  Erol Akbaş-Egemen Dural, Sınıf 5'te Clio Rally Trophy Turkey'den Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanında Üstün Üstünkaya-Kerim Tar birinciliği kazanırken ve Castrol Ford Team Türkiye'den Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç Şevki Gökerman Ralli Kupası'nı ilk sırada tamamlayan ekip oldular.

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