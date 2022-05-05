Güven ve Yücesan zorlu mücadeleye hazır

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Nürburgring pistinin 26 km.lik en uzun halinin kullanılacağı yarışta, 21 ülkeden 276 sporcu ve 91 otomobil 26-29 Mayıs tarihlerinde bu yıl 50. kez düzenlenecek olan ADAC 24 Saat Dayanıklılık Yarışı öncesinde son kez piste çıkacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven Fransız sürücü Come Ledogar ile birlikte Porsche Cayman GT4 direksiyonunda AT kategorisinde mücadele edecek. Diğer temsilcimiz Ersin Yücesan da CONA Bvba desteğinde BMW M4 GT4 direksiyonunda Belçika'da yaşayan Türk sporcular Recep Sarı ve Hakan Sarı ile birlikte SP10 kategorisinde podyum hedefiyle start alacaklar.

06 Mayıs Cuma günü ikişer saatlik iki sıralama ile başlayacak hafta sonunda, 07 Mayıs Cumartesi günü saat 18.30'da başlayacak 3 saatlik ilk yarış, 08 Mayıs Pazar günü ise saat 14.30'da yine 3 saatlik ikinci yarış koşulacak.