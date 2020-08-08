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TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

GT4 Avrupa Misano: Cem ve Yağız podyuma çıktı

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GT4 Avrupa Misano: Cem ve Yağız podyuma çıktı
Ekleyen:
, Editör
8 Ağu 2020 16:07

Temsilcilerimiz Cem Bölükbaşı ve Yağız Gedik, GT4 Avrupa Serisi'nde kendi sınıflarında ikinci olarak podyuma çıktılar.

Cem Bölükbaşı/Yağız Gedik ve İbrahim Okyay'ın mücadele ettiği GT4 Avrupa Serisi'nde heyecan Misano yarışıyla devam etti.

Cem, 1 saat süren yarışta ilk yarım saatte direksiyona geçen isimdi.

Genç temsilcimiz, yarışa dördüncü sıradan başladı ve startla birlikte üçüncülüğe çıkmayı başardı.

İbrahim Okyay ise genel klasmanda 13., kendi sınıfında üçüncü sıradaydı. Fakat İbrahim, ilk 15 dakikanın ardından şanssız şekilde yarışa veda etmek zorunda kaldı.

Cem ilk yarım saat geride kalırken genel klasmanda üçüncü sırada yer alsa da, kendi sınıfının birincisiydi ve son 25 dakikaya girilirken pite gelerek aracı Yağız Gedik'e bıraktı.

Yağız, son dakikalarda #21 ile yarışan Nicolaj Möller Madsen'e geçilmekten kurtulamadı ve dördüncülüğe geriledi.

Bu kritik bir geçişti, çünkü bu geçişle kendi sınıflarında ikinci sıraya gerilediler.

Sonuç olarak Cem/Yağız ikilisi, genel klasmanda dördüncü, kendi sınıflarında ise ikinci oldular.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Editör Kemal Şengül

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