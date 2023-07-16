GT4 Avrupa: Berkay Besler ve Borusan Motorsport ilk zaferini aldı!
GT4 Avrupa Şampiyonası'nın Misano'da gerçekleştirilen ikinci yarışında zafer Borusan Motorsport sürücüsü Berkay Besler ve John Edgar'ın oldu.
Berkay Besler, ön bölümde başladığı yarışın henüz ilk anlarında liderliğe yükselmeyi başardı ve sonrasında kendisine biraz fark yarattı.
İkincilik için verilen savaş sayesinde farkı bir saniyenin üzerine çıkaran Berkay, turlar ilerledikçe rakiplerinin baskısı altına girdi.
Liderlik yarış içerisinde birkaç kez el değişti ancak temsilcimiz her seferine yerini geri aldı ve pit stoplarda aracı Tom Edgar'a bıraktı.
Edgar da pit stopun ardından, özellikle son bölümde büyük baskı altındaydı fakat rakiplerinin tüm çabasına rağmen yerini korudu ve Borusan Motorsport BMW aracını finişe lider getirdi.
Bu sonuçla Borusan Motorsport sürücüleri Berkay ve Edgar, bu yılki ilk zaferlerini elde etmiş oldular.
İkinci aracı süren Enzo Joulie ve Yağız Gedik ise dördüncü olarak Borusan Motorsport'un güçlü performansını kanıtladılar.
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