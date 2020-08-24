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TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

GT Open Paul Ricard: Salih Yoluç ve ekibi yine podyumda!

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GT Open Paul Ricard: Salih Yoluç ve ekibi yine podyumda!
Ekleyen:
, Editör

International GT Open serisinin ikinci ayağı olan Paul Ricard’daki ikinci yarışı APM Monaco ekibi kazanırken, Salih Yoluç ve ekibi TF Sport üçüncü olarak podyuma çıktı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan APM Monaco ekibi sürücüsü Vincent Abril iyi bir startla yerini korudu.

Dördüncü sıradan yarışa başlayan TF Sport’un direksiyonundaki Salih Yoluç da iyi start alarak üçüncülüğe yükseldi.

Bitime yaklaşık 36 dakika kala AF Corse ekibinden Stephane Ortelli’ye geçilen Salih dördüncülüğe geriledi ve turun sonunda pite gelerek Aston Martin’in direksiyonunu Charlie Eastwood’a bıraktı.

Pitlerin ardından beşinciliğe gerilemesine rağmen Eastwood, bitime yaklaşık 22 dakika kala hem Marcelo Hahn’ı hem de Angelo Negro’yu geride bırakarak TF Sport’u yeniden üçüncülüğe taşıdı.

Yarışı Vincent Abril ile Louis Prette’ten oluşan APM Monaco ekibi kazanırken, Teo Martin Motorsports sürücüleri Henrique Chaves ile Miguel Ramos 2 saniye geride ikinci oldu.

Salih Yoluç ile Charlie Eastwood’dan oluşan TF Sport ekibi ise 19 saniye geride podyumu tamamladı.

Bu sonuçla beraber Chaves-Ramos ikilisi 42 puanla şampiyona liderliğine yükselirken, Yoluç-Eastwood ikilisi 40 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Yarış tekrarı:

 
GT Open Paul Ricard: İlk yarışı Salih Yoluç ve TF Sport kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri GT , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Salih Yoluç
Editör Cem Özel

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